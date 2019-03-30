Чарльстон. Надежда Киченок сенсационно обыграла Софью Жук

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла стартовый поединок квалификации в одиночном разряде на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 26-летняя украинка неожиданно переиграла 19-летнюю россиянку Софью Жук (№180 WTA).

Чарльстон. Первый круг квалификации

Надежда Киченок (Украина) – Софья Жук (Россия) – 7-6(3), 6-3

За выход в основную сетку Киченок сыграет против Кэролайн Доулхайд (№154 WTA) из США, которая посеяна под шестым номером.

Добавим, что букмекеры перед матчем с россиянкой Жук не оставляли шансов Надежде Киченок. Некоторые конторы давали на украинку невероятный коэффициент 13.