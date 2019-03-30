Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Чарльстон. Надежда Киченок сенсационно обыграла Софью Жук

Украинская парница стартовала с победы в одиночном разряде на турнире в США

  • 30.03.2019 19:50
  • 709 просмотров
  • 1 комментарий
Чарльстон. Надежда Киченок сенсационно обыграла Софью Жук
© ITF. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла стартовый поединок квалификации в одиночном разряде на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 26-летняя украинка неожиданно переиграла 19-летнюю россиянку Софью Жук (№180 WTA).
 
Чарльстон. Первый круг квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Софья Жук (Россия) – 7-6(3), 6-3
 
Отметим, что для Нади этот поединок одиночного разряда стал первым с февраля 2018 года, когда она сенсационно переиграла Дарью Гаврилову в матчевом поединке Кубка Федерации Австралия – Украина (3:2).
 
За выход в основную сетку Киченок сыграет против Кэролайн Доулхайд (№154 WTA) из США, которая посеяна под шестым номером.
 
Добавим, что букмекеры перед матчем с россиянкой Жук не оставляли шансов Надежде Киченок. Некоторые конторы давали на украинку невероятный коэффициент 13.
 
Также в квалификации турнира в Чарльстоне сыграет Катерина Козлова. Ранее из соревнований выбыла Людмила Киченок.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 30.03.2019 20:02
    +2
    Нежданчик!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 30.03.2019 20:02
    +2
    Нежданчик!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности