Чарльстон. Надежда Киченок сенсационно обыграла Софью Жук

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла стартовый поединок квалификации в одиночном разряде на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 26-летняя украинка неожиданно переиграла 19-летнюю россиянку Софью Жук (№180 WTA).
Чарльстон. Первый круг квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Софья Жук (Россия) – 7-6(3), 6-3
Отметим, что для Нади этот поединок одиночного разряда стал первым с февраля 2018 года, когда она сенсационно переиграла Дарью Гаврилову в матчевом поединке Кубка Федерации Австралия – Украина (3:2).
За выход в основную сетку Киченок сыграет против Кэролайн Доулхайд (№154 WTA) из США, которая посеяна под шестым номером.
Добавим, что букмекеры перед матчем с россиянкой Жук не оставляли шансов Надежде Киченок. Некоторые конторы давали на украинку невероятный коэффициент 13.
Также в квалификации турнира в Чарльстоне сыграет Катерина Козлова. Ранее из соревнований выбыла Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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