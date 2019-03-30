Чарльстон. Людмила Киченок проиграла стартовый матч

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый поединок квалификации в одиночном разряде на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 26-летняя украинка уступила американке Лорен Дэвис (№182 WTA).

Чарльстон. Первый круг квалификации

Лорен Дэвис (США) – Людмила Киченок (Украина) – 7-6(2), 6-0

Отметим, что для Люды этот поединок одиночного разряда стал первым с июля прошлого года, когда она дошла до второго круга на 25-тысячнике ITF в Фигейра-да-Фош (Португалия).

В парном рейтинге Людмила Киченок занимает 47-ю позицию.

Также в квалификации турнира в Чарльстоне сыграет ее сестра Надежда и Катерина Козлова.