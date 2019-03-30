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Чарльстон. Людмила Киченок проиграла стартовый матч

Украинская парница до этого больше года не играла одиночных матчей

  • 30.03.2019 18:03
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Чарльстон. Людмила Киченок проиграла стартовый матч
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый поединок квалификации в одиночном разряде на турнире серии Премьер в Чарльстоне. 26-летняя украинка уступила американке Лорен Дэвис (№182 WTA).
 
Чарльстон. Первый круг квалификации
Лорен Дэвис (США) – Людмила Киченок (Украина) – 7-6(2), 6-0
 
Отметим, что для Люды этот поединок одиночного разряда стал первым с июля прошлого года, когда она дошла до второго круга на 25-тысячнике ITF в Фигейра-да-Фош (Португалия).
 
В парном рейтинге Людмила Киченок занимает 47-ю позицию.
 
Также в квалификации турнира в Чарльстоне сыграет ее сестра Надежда и Катерина Козлова.
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Источник — Sport.ua

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