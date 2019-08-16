Бронкс. Надежда Киченок стартовала с победы в одиночном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок победно стартовала в квалификации одиночного разряда на турнире международной серии в Бронксе.
В первом раунде отбора украинка обыграла обладательницу wild card Элиши Болтон из США (№1053 WTA).
Бронкс. 1/4 финала квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Элиша Болтон (США) – 7:6(4), 7:6(3)
В полуфинале отбора Надя сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой (№96 WTA).
Отметим, что ранее из квалификации вылетела Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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