Торонто. Серена Уильямс и Бьянка Андрееску сразятся в финале

Дехто не може відрізнити хейтерство від критики... Вибачте, а якшо я не грав професійно в теніс, ...

13:14 — Andy_P

Благодаря автобусам и Рубин Барсу побеждал, и целые турниры выигрывались (Греция, Португалия, Инт...

13:10 — симон петлюра

последние 4 года шахтёр динамо побеждают кому повезёт вчера повезло одним завтра другим посмотрим

13:07 — Predator

Они проиграли чтоб дырявым не так было обидно. Так как им в этом сезоне ничего не светит. И от Бр...

12:58 — Ossa8860

Кроты дуют бульбашу чаще, чем выигрывают. Вряд ли это случайность. Это при том что как тренер он ...