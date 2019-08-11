Торонто. Серена Уильямс и Бьянка Андрееску сразятся в финале

Десятого августа в Торонто состоялись полуфиналы хардового турнира серии Премьер 5.
В первой встрече любимица канадских болельщиков Бьянка Андрееску в двух сетах разобралась с Софией Кенин из США. Во втором – легендарная Серена Уильямс после проигранного первого сета сумела одержать победу в матче с 91-й ракеткой мира Марией Боузковой из Чехии.
Торонто. Полуфинал
Бьянка Андрееску (Канада) – София Кенин (США) – 6:4, 7:6(5)
Серена Уильямс (США) – Мария Бузкова (Чехия) – 1:6, 6:3, 6:3
Финальный поединок состоится в воскресенье, 11 августа. Начало в 20:30 по Киеву.
Отметим, что для Серены это будет третий финал Открытого чемпионата Канады в Торонто, ранее она выиграла здесь оба матча за титул (2011 и 2013). В Монреале (в этом году играют мужчины) таких успехов она не добивалась.
Добавим, что Серена уже обошла Элину Свитолину в Чемпионской гонке, по результатом которой будет сформирована восьмерка участниц Итогового турнира WTA. Андрееску также наберет больше очков, чем украинка, если возьмет титул.
Источник — Sport.ua
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