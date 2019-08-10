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Торонто. Андрееску стала первой финалисткой

Канадская теннисистка уверенно мчится ко второму крупному титулу в карьере

  • 10.08.2019 22:22
  • 997 просмотров
  • 6 комментариев
Торонто. Андрееску стала первой финалисткой
© Rogers Cup. Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску из Канады (№27 WTA) стала первой финалисткой турнира серии Премьер 5 в Торонто.
 
В полуфинальном матче 19-летняя теннисистка в двух сетах одолела Софию Кенин из США (№29 WTA).
 
Торонто. Полуфинал
Бьянка Андрееску (Канада) – София Кенин (США) – 6:4, 7:6(5)
 
Во втором полуфинале сыграют Серена Уильямс (№10 WTA) и Мария Боузкова (№91 WTA).
 
Напомним, Кенин выбила из борьбы на турнире Даяну Ястремскую и Элину Свитолину.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 10.08.2019 23:39
    0
    polesse2000, 10.08.2019 22:55
    Что и стоило было доказать! Вчера после проигрыша Свитолиной писал, что больше С. Кенин не выиграет ни у кого. Надежда была только на Даяну , но что с ней происходит одному Богу известно. А со Свитолиной все уже давно понятно " случайная спортсменка в топ 10", ее место ну где-то 47-57.
    Что с Даяной присходит? Ничего. Просто она играет хуже, чем Кенин.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 10.08.2019 23:28
    0
    Андрееску... Дома и стены помогают.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.08.2019 23:07
    +5
    polesse2000, 10.08.2019 22:55
    Что и стоило было доказать! Вчера после проигрыша Свитолиной писал, что больше С. Кенин не выиграет ни у кого. Надежда была только на Даяну , но что с ней происходит одному Богу известно. А со Свитолиной все уже давно понятно " случайная спортсменка в топ 10", ее место ну где-то 47-57.
    Нема нічого стабільнішого за випадковість. Уже три роки як.
    А про вас, як то кажуть, "з такими друзями і ворогів не треба".
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 10.08.2019 22:55
    -8
    Что и стоило было доказать! Вчера после проигрыша Свитолиной писал, что больше С. Кенин не выиграет ни у кого. Надежда была только на Даяну , но что с ней происходит одному Богу известно. А со Свитолиной все уже давно понятно " случайная спортсменка в топ 10", ее место ну где-то 47-57.
    Ссылка
    vital
      vital, 10.08.2019 22:40
    0
    Наталя Шевченко, 10.08.2019 22:36
    кто-то знает где посмотреть Козлову и Святек? Поделитесь
    На жаль немає там де я дивлюся частенько. Мабуть, немає з того корту трансляції...
    Ссылка
    Наталя Шевченко
      Наталя Шевченко, 10.08.2019 22:36
    0
    кто-то знает где посмотреть Козлову и Святек? Поделитесь
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.08.2019 23:07
    +5
    polesse2000, 10.08.2019 22:55
    Что и стоило было доказать! Вчера после проигрыша Свитолиной писал, что больше С. Кенин не выиграет ни у кого. Надежда была только на Даяну , но что с ней происходит одному Богу известно. А со Свитолиной все уже давно понятно " случайная спортсменка в топ 10", ее место ну где-то 47-57.
    Нема нічого стабільнішого за випадковість. Уже три роки як.
    А про вас, як то кажуть, "з такими друзями і ворогів не треба".
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 10.08.2019 23:39
    0
    polesse2000, 10.08.2019 22:55
    Что и стоило было доказать! Вчера после проигрыша Свитолиной писал, что больше С. Кенин не выиграет ни у кого. Надежда была только на Даяну , но что с ней происходит одному Богу известно. А со Свитолиной все уже давно понятно " случайная спортсменка в топ 10", ее место ну где-то 47-57.
    Что с Даяной присходит? Ничего. Просто она играет хуже, чем Кенин.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 10.08.2019 23:28
    0
    Андрееску... Дома и стены помогают.
    Ссылка
    vital
      vital, 10.08.2019 22:40
    0
    Наталя Шевченко, 10.08.2019 22:36
    кто-то знает где посмотреть Козлову и Святек? Поделитесь
    На жаль немає там де я дивлюся частенько. Мабуть, немає з того корту трансляції...
    Ссылка
    Наталя Шевченко
      Наталя Шевченко, 10.08.2019 22:36
    0
    кто-то знает где посмотреть Козлову и Святек? Поделитесь
    Ссылка
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