Торонто. Андрееску стала первой финалисткой

Бьянка Андрееску из Канады (№27 WTA) стала первой финалисткой турнира серии Премьер 5 в Торонто.
В полуфинальном матче 19-летняя теннисистка в двух сетах одолела Софию Кенин из США (№29 WTA).
Торонто. Полуфинал
Бьянка Андрееску (Канада) – София Кенин (США) – 6:4, 7:6(5)
Во втором полуфинале сыграют Серена Уильямс (№10 WTA) и Мария Боузкова (№91 WTA).
Напомним, Кенин выбила из борьбы на турнире Даяну Ястремскую и Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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