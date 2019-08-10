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Торонто. Андрееску стала первой финалисткой 23:39 — Vladdal Что с Даяной присходит? Ничего. Просто она играет хуже, чем Кенин. 23:28 — ternow Андрееску... Дома и стены помогают.

Шахтер обыграл Динамо в Киеве и стал единоличным лидером чемпионата 23:37 — Слава Чебан загнали собаку в будку) 23:33 — симон петлюра про толчёк стапоненко гармаша забыли все написать стёпа чисто толкал

Денис ГАРМАШ: «Потасовка? Де Пена что-то не поделил с Тайсоном» 23:34 — Хац, нах с пляжа! Это не футбол, а лажа! Цыганкова играющим тренером сделать, хуже чем при физручиле точно не будет... 23:26 — Володимир Тимочко Суркісу просто Динамо шкода продати, тільки мучить.. 23:24 — Володимир Тимочко Прогрессссс.. ппздецт

СОЛОМОН: «Не видел, вышел ли мяч. Мораес забил фантастический гол» 23:25 — Хац, нах с пляжа! Это не футбол, а лажа! Шахтер грамотно раскатал Динамо физручилы. Гол Мораеса, был забит по правилам! А гол Марлоса это...