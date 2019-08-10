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Бьянка Андрееску – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Торонто

  • 10.08.2019 20:10
  • 1674 просмотра
  • 1 комментарий
Бьянка Андрееску – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Rogers Cup. София Кенин
В субботу, десятого августа, состоятся полуфинальные матчи на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В первом поединке игрового дня София Кенин из США (№29 WTA) встретится против Бьянки Андрееску из Канады (№27 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 20:00 по Киеву.
 

Во втором полуфинале сыграют Серена Уильямс (№10 WTA) и Мария Боузкова (№91 WTA).
 
Напомним, Кенин выбила из борьбы на турнире Даяну Ястремскую и Элину Свитолину.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.08.2019 20:23
    0
    Укороченные румынки, это нечто.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.08.2019 20:23
    0
    Укороченные румынки, это нечто.
    Ссылка
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