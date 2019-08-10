Бьянка Андрееску – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:39 — kot_sumy

Странное у тебя изложение мыслей. К психологу может сходи. или был, не помогло?

20:34 — Saloid

Увы, скоро от нас будет всего одна команда в ЛЧ, да и та хер будет проходить квалифлайн... Доскак...

20:32 — yuriy_kent

Игра не понравилась. Такое ощущение что смотрел первую лигу. Шахтер слабо сыграл. Защиты как не б...