Бьянка Андрееску – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, десятого августа, состоятся полуфинальные матчи на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В первом поединке игрового дня София Кенин из США (№29 WTA) встретится против Бьянки Андрееску из Канады (№27 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 20:00 по Киеву.
Во втором полуфинале сыграют Серена Уильямс (№10 WTA) и Мария Боузкова (№91 WTA).
Напомним, Кенин выбила из борьбы на турнире Даяну Ястремскую и Элину Свитолину.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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