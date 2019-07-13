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Серена Уильямс – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 14:58 — vizuals На твоем месте должен был быть я - мабуть ця культова фраза зараз в Еліни в голові крутиться.

СКРИПНИК: «Было выгодное предложение от Локомотива. Но я сделал выбор» 14:57 — nicolajcubenko Не удивлюсь, если действительно был звонок от мелкого клерка из администрации Локо, хотя даже это...

Динамо – Брентфорд. Прогноз и анонс на контрольный матч 14:56 — Сергей Веклич Мінусуйте далі.Хіба я був не правий? Рівень Динамо теперішнього-середина Чемпіоншипу.

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Динамо – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 14:50 — Виктор Алтухов Первый спарринг, который посмотрел. В перерывах между дремой сделал вывод: какое убожество!

Зачем Барселоне Гризманн? 14:47 — Omen А болел Реала аж штормит от этого трансфера. Реалу, с такой Барсой, точно чемпионство не светит и...

Десна со счетом 16:0 разгромила молдавский клуб Унгены 14:46 — pavelko01 ждемс следующий матч в донецке ))) 14:43 — pavelko01