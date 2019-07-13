Серена Уильямс – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во субботу, 13 июля, экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс (№10 WTA) в 11-й раз сыграет в финале Уимблдона.
Прошлогодняя финалистка сразится против румынки Симона Халеп (№7 WTA), которая на предыдущей стадии выбила Элину Свитолину. Время начала – 16:00 по Киеву.
Отметим, что в десяти очных поединках Халеп отпраздновала всего одну победу, еще раз американка не вышла на матч.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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