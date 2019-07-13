Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Серена Уильямс – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона

  • 13.07.2019 14:35
  • 437 просмотров
  • 1 комментарий
Серена Уильямс – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Wimbledon. Серена Уильямс и Симона Халеп
Во субботу, 13 июля, экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс (№10 WTA) в 11-й раз сыграет в финале Уимблдона.
 
Прошлогодняя финалистка сразится против румынки Симона Халеп (№7 WTA), которая на предыдущей стадии выбила Элину Свитолину. Время начала – 16:00 по Киеву.
 
Отметим, что в десяти очных поединках Халеп отпраздновала всего одну победу, еще раз американка не вышла на матч.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 14:58
    +1
    На твоем месте должен был быть я - мабуть ця культова фраза зараз в Еліни в голові крутиться.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 14:58
    +1
    На твоем месте должен был быть я - мабуть ця культова фраза зараз в Еліни в голові крутиться.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности