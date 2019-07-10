Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в третьем круге микста

Надежда Киченок завершила выступление на Уимблдоне. В третьем круге парного смешанного разряда украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана в двух сетах уступила пятой сеяной паре Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия).
Третий круг
Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) – Квета Пешке/Уэсли Коольхоф (Чехия/Нидерланды, 5) – 6:7(5), 4:6
Матч продолжался полтора часа. Киченок и Куреши сумели взять один гейм на подаче соперников, а на своей уступили дважды.
Ранее Надежда Киченок покинула женский парный разряд.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.