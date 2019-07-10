Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в третьем круге микста

16:55 — Вадим Трикоз

Отличная новость! Будет поменьше заангажованости и судейских ошибок!

16:42 — J0e777

Зная наще продажное фэфэу, то систему можно смело называть не var, a vor

16:38 — Forever_young_14

Плять, я офигеваю с бюрократизма. За полгода можно и ОБЕЗЬЯНУ обучить тонкостям. Провести обучен...

16:38 — MetalKH

Если в первой половине сезона ВАР не будет помогать кротам, то его не будут вводить в онлайн режи...

16:35 — Макс Руденко

Ахахахахахахах))) Я ще вчора говорив, що ВАР це кінець мегоклЮбам в упл. Враховуючи, що все виріш...