Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в третьем круге микста

Украинская теннисистка завершила выступление на турнире

  • 10.07.2019 16:21
  • 314 просмотров
  • 0 комментариев
Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в третьем круге микста
© БТУ. Айсам-уль-Хак Куреши и Надежда Киченок
Надежда Киченок завершила выступление на Уимблдоне. В третьем круге парного смешанного разряда украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана в двух сетах уступила пятой сеяной паре Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия).
 
Третий круг
Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) – Квета Пешке/Уэсли Коольхоф (Чехия/Нидерланды, 5) – 6:7(5), 4:6 
 
Матч продолжался полтора часа. Киченок и Куреши сумели взять один гейм на подаче соперников, а на своей уступили дважды.
 
Ранее Надежда Киченок покинула женский парный разряд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности