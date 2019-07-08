Надежда Киченок проиграла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона

Сегодня, 8 июля, украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в третьем круге парного разряда Уимблдона 2019.
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США провела матч 1/8 финала против седьмого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия). Матч завершился в двух сетах в пользу соперниц украинки.
Уимблдон 2019.
Женский парный разряд. 1/8 финала
Уимблдон 2019.
Женский парный разряд. 1/8 финала
Надежда Киченок (Украина) / Абигэйл Спирс (США) – Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия) [7] – 2:6, 3:6
Украинка сегодня еще проведет встречу второго круга в миксте. Надежда Киченок в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет в миксте против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения).
Украинка сегодня еще проведет встречу второго круга в миксте. Надежда Киченок в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет в миксте против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения).
Источник — Sport.ua
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