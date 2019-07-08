Н.Киченок/Куреши – Винус/Среботник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Туристов в Италию послали - что Украина, что Беларусь. Да в принципе и Россия тоже (в основном ду...

17:53 — azl

Без каких именно легионеров? Ураты, Матеуса, Фелипе, Ивановича и Силаса? Ну так там только Силас ...

17:43 — azl

Это сборы - обычные тренировочные матчи, только не двухсторонки, а с другими командами. Нужно пос...