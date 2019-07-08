Н.Киченок/Куреши – Винус/Среботник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 8 июля, Надежда Киченок сыграет на Уимблдоне второй матч парного смешанного разряда.
Украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет в миксте против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения). Встреча стоит четвертым запуском на корте №17. Ориентировочное время начала – 18:05 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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