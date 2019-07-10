Н.Киченок/Куреши – Колхоф/Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 10 июля, Надежда Киченок сыграет на Уимблдоне третий матч парного смешанного разряда.
Украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет в миксте против пятой сеяной пары Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия). Встреча состоится на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Источник — Sport.ua
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