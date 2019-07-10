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Н.Киченок/Куреши – Колхоф/Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга микста Уимблдона

  • 10.07.2019 14:40
  • 805 просмотров
  • 1 комментарий
Н.Киченок/Куреши – Колхоф/Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Айсам-уль-Хак Куреши и Надежда Киченок
Сегодня, 10 июля, Надежда Киченок сыграет на Уимблдоне третий матч парного смешанного разряда.
 
Украинка в тандеме с Айсамом Куреши из Пакистана, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет в миксте против пятой сеяной пары Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Квета Пешке (Чехия). Встреча состоится на корте №18. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 10.07.2019 15:17
    0
    Хтось знає де можна бачити поточний рейтинг міксту?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.07.2019 15:17
    0
    Хтось знає де можна бачити поточний рейтинг міксту?
    Ссылка
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