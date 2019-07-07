Ястремская – Чжан Шуай. Прогноз и анонс матча 4-го круга Уимблдона

В понедельник, восьмого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче четвертого круга 19-летняя украинка сразится с третьей ракеткой Китая Чжан Шуай (№50 WTA).
Матч состоится первым запуском на корте №18, начало в 13:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 190 рейтинговых очков и $147,760 в дополнение к 240 очкам и $220,387, которые уже заработаны.
Обе теннисистки впервые сыграют в четвертом круге Уимблдона. Китаянка ранее проиграла все пять матчей первого раунда, украинка в этом году дебютировала в основной сетке. Также отметим, что это единственный матч 1/8 финала, где не представлена ни одна из сеяных теннисисток.
Соперница
О терпении Чжан Шуай можно слагать легенды. До Australian Open-2016 она проиграла 14 (четырнадцать) подряд поединков первого круга на турнирах Grand Slam и хотела уже заканчивать с профессиональным теннисом, но неожиданно для всех одолела в первом матче основной сетки Симону Халеп (на тот момент вторую ракетку мира) и дошла до пока что единственного четвертьфинала Шлемов в карьере. Следующие три года она завершила в топ-40.
Wimbledon. Чжан Шуай
Наверное, у большинства еще свеж в памяти поединок третьего круга Australian Open-2019, в котором Элина Свитолина только за счет характера вырвала победу над Шуай. На этом же турнире китаянка победила в парном разряде. Также в 2019-м во время своего спада китаянка вчистую проиграла на тот момент очень сильной Катерине Козловой в Мадриде, но сейчас ситуация совсем другая.
На Уимблдоне Шуай не проиграла пока ни одного сета, хотя уже играла против очень сильной на траве Каролин Гарсии (2 титула WTA) и мегаопытной Каролин Возняцки, которая, правда, переживает откровенно не лучшие времена в карьере.
Что касается игрового стиля, то Чжан Шуай постарается сыграть против Даяны агрессивно, иначе шансов на победу у нее будет крайне мало. У китаянки не слишком уверенная вторая подача, именно то, что так любит Ястремская. Но в стабильности игры во время важных розыгрышей Шуай наверняка покажет себя с лучшей стороны. Примечательно, что в первых двух матчах на турнире она практически не выходила к сетке, но в матче с Возняцки сделала 17 успешных попыток из 19. В скорости передвижения по корту она в полном порядке.
Путь на турнире
Статистика на турнире
|Ястремская
|Чжан Шуай
|разница геймов (% выигранных)
|42-28 (60.0)
|36-15 (70.6)
|средний рейтинг соперниц
|50.3
|63.3
|выиграно очков на подаче, %
|57.8
|65.2
|эйсы/гейм
|0.3
|0.06
|двойные ошибки/гейм
|0.29
|0.14
|% первой подачи
|61.3
|72.3
|выиграно очков на первой подаче, %
|65.6
|74.1
|выиграно очков на второй подаче, %
|45.5
|41.9
|выиграно очков на приеме, %
|48.4
|52.3
|виннерсы/гейм
|1.49
|1.02
|невынужденные ошибки/гейм
|1.51
|0.88
|реализация брейкпоинтов, %
|54.8
|65.2
|выходы к сетке/гейм
|0.47
|0.51
|успешные выходы к сетке, %
|81.8
|76.9
Прогноз
После победы над Софией Кенин стало зрозуміло, что Ястремская находится в прекрасной форме и расположении духа. Не секрет, что украинка на турнирах добавляет с каждым матчем, тем более, что начинала она после болезни. Даяна будет однозначной фавориткой, результат встречи в намного большей степени будет зависеть от нее самой.
Практически наверняка Чжан Шуай сыграет на грани своих возможностей, будет грызть землю и пользоваться любой расслабленностью оппонентки. Очень возможен вариант с повторением результата в Гонконге, где Ястремская с огромным трудом, но одолела китаянку в двух партиях. Сейчас Даяна идет по сетке второй сеяной Наоми Осаки, таким подарком судьбы нужно пользоваться с максимальной выгодой.
Прогноз Sport.ua: победа Ястремской в двух сетах
Источник — Sport.ua
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