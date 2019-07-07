Ястремская – Чжан Шуай. Прогноз и анонс матча 4-го круга Уимблдона

В понедельник, восьмого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче четвертого круга 19-летняя украинка сразится с третьей ракеткой Китая Чжан Шуай (№50 WTA).

Матч состоится первым запуском на корте №18, начало в 13:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 190 рейтинговых очков и $147,760 в дополнение к 240 очкам и $220,387, которые уже заработаны.

Обе теннисистки впервые сыграют в четвертом круге Уимблдона. Китаянка ранее проиграла все пять матчей первого раунда, украинка в этом году дебютировала в основной сетке. Также отметим, что это единственный матч 1/8 финала, где не представлена ни одна из сеяных теннисисток.

Соперница

О терпении Чжан Шуай можно слагать легенды. До Australian Open-2016 она проиграла 14 (четырнадцать) подряд поединков первого круга на турнирах Grand Slam и хотела уже заканчивать с профессиональным теннисом, но неожиданно для всех одолела в первом матче основной сетки Симону Халеп (на тот момент вторую ракетку мира) и дошла до пока что единственного четвертьфинала Шлемов в карьере. Следующие три года она завершила в топ-40.



Wimbledon. Чжан Шуай Wimbledon. Чжан Шуай

На Уимблдоне Шуай не проиграла пока ни одного сета, хотя уже играла против очень сильной на траве Каролин Гарсии (2 титула WTA) и мегаопытной Каролин Возняцки, которая, правда, переживает откровенно не лучшие времена в карьере.

Что касается игрового стиля, то Чжан Шуай постарается сыграть против Даяны агрессивно, иначе шансов на победу у нее будет крайне мало. У китаянки не слишком уверенная вторая подача, именно то, что так любит Ястремская. Но в стабильности игры во время важных розыгрышей Шуай наверняка покажет себя с лучшей стороны. Примечательно, что в первых двух матчах на турнире она практически не выходила к сетке, но в матче с Возняцки сделала 17 успешных попыток из 19. В скорости передвижения по корту она в полном порядке.

Путь на турнире

Стадия Ястремская Чжан Шуай 1-й круг Джорджи (6-3 6-3) №42 WTA Гарсия (6-4 6-0) №23 WTA 2-й круг Кенин (7-5 4-6 6-3) №28 WTA Викмайер (6-3 6-2) №148 WTA 3-й круг Голубич (7-5 6-3) №81 WTA Возняцки (6-4 6-2) №19 WTA

Статистика на турнире



Ястремская Чжан Шуай разница геймов (% выигранных) 42-28 (60.0) 36-15 (70.6) средний рейтинг соперниц 50.3 63.3 выиграно очков на подаче, % 57.8 65.2 эйсы/гейм 0.3 0.06 двойные ошибки/гейм 0.29 0.14 % первой подачи 61.3 72.3 выиграно очков на первой подаче, % 65.6 74.1 выиграно очков на второй подаче, % 45.5 41.9 выиграно очков на приеме, % 48.4 52.3 виннерсы/гейм 1.49 1.02 невынужденные ошибки/гейм 1.51 0.88 реализация брейкпоинтов, % 54.8 65.2 выходы к сетке/гейм 0.47 0.51 успешные выходы к сетке, % 81.8 76.9

Прогноз

После победы над Софией Кенин стало зрозуміло, что Ястремская находится в прекрасной форме и расположении духа. Не секрет, что украинка на турнирах добавляет с каждым матчем, тем более, что начинала она после болезни. Даяна будет однозначной фавориткой, результат встречи в намного большей степени будет зависеть от нее самой.

Практически наверняка Чжан Шуай сыграет на грани своих возможностей, будет грызть землю и пользоваться любой расслабленностью оппонентки. Очень возможен вариант с повторением результата в Гонконге, где Ястремская с огромным трудом, но одолела китаянку в двух партиях . Сейчас Даяна идет по сетке второй сеяной Наоми Осаки, таким подарком судьбы нужно пользоваться с максимальной выгодой.

Прогноз Sport.ua: победа Ястремской в двух сетах