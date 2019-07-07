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Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Уимблдона

  • 07.07.2019 12:50
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Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В понедельник, восьмого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
19-летняя украинка в матче четвертого круга встретится с китаянкой Чжан Шуай (№50 WTA). Встреча пройдет на корте №18 первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
 

Путь на турнире

Стадия  Ястремская  Чжан Шуай
1-й круг    Джорджи (6-3 6-3) №42 WTA    Гарсия (6-4 6-0) №23 WTA
2-й круг  Кенин (7-5 4-6 6-3) №28 WTA  Викмайер (6-3 6-2) №148 WTA
3-й круг  Голубич (7-5 6-3) №81 WTA  Возняцки (6-4 6-2) №19 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка. Единственный очный матч состоялся на прошлогоднем турнире в Гонконге, где Даяна выиграла дебютный титул WTA.
 
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Симона Халеп (№7 WTA) или 15-летней Кори Гауфф (№313 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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