Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
19-летняя украинка в матче четвертого круга встретится с китаянкой Чжан Шуай (№50 WTA). Встреча пройдет на корте №18 первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка. Единственный очный матч состоялся на прошлогоднем турнире в Гонконге, где Даяна выиграла дебютный титул WTA.
В 1/4 финала победительница матча сыграет против Симона Халеп (№7 WTA) или 15-летней Кори Гауфф (№313 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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