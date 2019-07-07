Элина Свитолина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
24-летняя украинка в матче четвертого круга встретится с Петрой Мартич из Хорватии (№24 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мартич
|1-й круг
|Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA
|Брэди (3-6 6-3 6-4) №67 WTA
|2-й круг
|Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA
|Потапова (3-6 6-3 6-4) №71 WTA
|3-й круг
|Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA
|Коллинс (6-4 3-6 6-4) №34 WTA
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла трижды. Но все матчи проходили на грунте.
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Каролины Муховой (№68 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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