Элина Свитолина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13:16 — Trasher311987

Гном нервный))

13:13 — odiniznashih

Какая другая организация? КОНМЕБОЛ - это такая же УЕФА, только по Южной Америке. И все они, нар...

13:08 — odiniznashih

Месси в команде и он же в сборной - это два разных игрока. Отсюда и нервы и недовольство.

13:06 — Denmark1107

Фу-ухх... друже, досить вже цих зазмарних епітетів про "лучший"... А чому ця месся не згадує епіз...

13:04 — diveroli

Странное заявление. Что конкретно помешало Месси и КО в игре против Бразилии? И что он сделал для...

12:55 — Denmark1107

О мессісволота вже встигла понатикати мінусяр. Альо, гномоголові, сподіваюсь, це остання появ...