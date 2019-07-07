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Элина Свитолина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Уимблдона

  • 07.07.2019 12:30
  • 1311 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, восьмого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
 
24-летняя украинка в матче четвертого круга встретится с Петрой Мартич из Хорватии (№24 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Мартич
1-й круг  Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA     Брэди (3-6 6-3 6-4) №67 WTA
2-й круг  Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA  Потапова (3-6 6-3 6-4) №71 WTA
3-й круг  Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA  Коллинс (6-4 3-6 6-4) №34 WTA
 
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла трижды. Но все матчи проходили на грунте.
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Каролины Муховой (№68 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 07.07.2019 13:15
    0
    Складненько буде, але Еля начебто вже трохи розігналася на траві. Мартич має преревагу у подачі, але також не є майстром гри біля сітки
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.07.2019 13:15
    0
    Складненько буде, але Еля начебто вже трохи розігналася на траві. Мартич має преревагу у подачі, але також не є майстром гри біля сітки
    Ссылка
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