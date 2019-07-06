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Уимблдон. Надежда Киченок выиграла первый матч микста

Третья победа украинки в Лондоне

  • 06.07.2019 17:58
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Уимблдон. Надежда Киченок выиграла первый матч микста
© БТУ. Айсамом-уль-Хак Куреши и Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла матч смешанного парного разряда на Уимблдоне.
 
В стартовой встрече украинка с Айсамом Куреши, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, победила мексиканско-китайскую пару Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань. 
 
Уимблдон. Первый круг микста
Надежда Киченок / Айсам Куреши – Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань – 7:6(2), 6:4
 
В следующем раунде Киченок и Куреши сразятся против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения).
 
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Источник — Sport.ua

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