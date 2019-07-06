Уимблдон. Надежда Киченок выиграла первый матч микста

19:01 — Vladdal

Да нормально и понятно он всё сказал. Если кто не понял - это ваши проблемы, не делайте их пробле...

18:49 — Александр Жук

Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной» Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как ...