Уимблдон. Надежда Киченок выиграла первый матч микста

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла матч смешанного парного разряда на Уимблдоне.
В стартовой встрече украинка с Айсамом Куреши, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, победила мексиканско-китайскую пару Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань.
Уимблдон. Первый круг микста
Надежда Киченок / Айсам Куреши – Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань – 7:6(2), 6:4
В следующем раунде Киченок и Куреши сразятся против десятой сеяной пары Майкл Винус (Новая Зеландия) / Катарина Среботник (Словения).
Ранее Надежда Киченок вышла в третий круг женского парного разряда.
Источник — Sport.ua
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