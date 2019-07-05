Уимблдон. Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда

15:37 — olya403

Одна аж занадто обережна, друга лупашить зі всієї сили...Дві наших крайності - Еля і Дая)))

15:37 — vit-2

Сподіваюся що так: паузу між геймами пересидить і, як у пісні, "поплакала і знов...".

15:37 — sarra2008

Зберись , дівчинко

15:36 — vizuals

Даяна почала грати в один удар - лупашити як кажуть, але це пройде

15:36 — frack777

Конечно Даяна сама с собой играет. Голубич просто старается играть на максимуме и использовать ка...

15:35 — Andy Chak

от тобі 2:0 і до побачення Голубіч, 2:3 і може бути арівідерчі Даяна!!! Лупить бля, як корта не б...

15:35 — vit-2

Хай краще боротьба в стартовому сеті, ніж перші 1,5 сети погром, а далі ....

15:35 — Александр Черепанов

Даяна играет пока очень плохо.

15:35 — olya403

Даяні байдуже, хто суперниця. Вона вміє обігрувати себе сама