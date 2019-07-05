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Уимблдон. Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда

Украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США обыграли 12-ю сеянную пару

  • 05.07.2019 14:18
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Уимблдон. Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда
© tennisua.org. Надежда Киченок
Украинская теннисиситка Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда на Уимблдоне.  
 
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США обыграли 12-ю сеянную пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция), которой они уступили на Ролан Гаррос
 
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигэйл Спирс – Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон – 6:3, 6:3
 
В следующем раунде Киченок и Спирс сражаются против пары Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия).
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Источник — Sport.ua

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