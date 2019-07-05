Уимблдон. Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда

Украинская теннисиситка Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда на Уимблдоне.
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США обыграли 12-ю сеянную пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция), которой они уступили на Ролан Гаррос.
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигэйл Спирс – Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон – 6:3, 6:3
В следующем раунде Киченок и Спирс сражаются против пары Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия).
Источник — Sport.ua
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