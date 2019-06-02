Ролан Гаррос. Надежда Киченок покидает женский парный разряд

Украинская теннисистка Надежда Киченок покидает женский парный разряд Открытого чемпионата Франции по теннису.
В поединке третьего круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США уступила 15-й сеяной паре Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция).
Ролан Гаррос. 3-й круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон – 3:6, 2:6
Отметим, что Надежда Киченок в понедельник продолжит выступления и в миксте.
Источник — Sport.ua
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