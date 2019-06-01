Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в миксте

Последние комментарии

Леся ЦУРЕНКО: «Не было сил сопротивляться Халеп» 18:23 — alefteev77 Я думаю уровень игры тенниса у Леси очень приличный. А вот с настроем, нервами и спокойствием до...

Симона ХАЛЕП: «Ожидала сложный матч с Цуренко» 18:21 — alefteev77 Это не Халеп выиграла, это Леся проиграла. 32 невынужденные ошибки. А 3 очка (3 брейка) Леся как ...

ФК Львов попрощался с двумя игроками 18:18 — PFCLviv Мінусуйте мене вівці... Я розумію, вам сильний Львів непотрібен, вам потрібен слабкий Львів, який... 17:53 — PFCLviv Ніхто нікуди не біжить... Клуб нормально подякував, попрощався і побажав гравцям успіхів у кар'єр...

Посол ислама. Мохамед Салах – больше, чем футболист 18:04 — Dragon9 Обидеть салаха значит наразить на себя опасность

Источник: Веллингтон Нем близок к переходу в Васко да Гама 17:38 — Rostislav Zdorenko Тссс, только бы не спугнуть...