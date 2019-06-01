Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в миксте

Сегодня Надежда Киченок во втором раунде Ролан Гаррос в миксте вместе с Айсамом-уль-Хак Куреши встречалась с американско-хорватским дуэтом Остин Крайичек/Дария Юрак.
Украинско-пакистанский дуэт одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 25 минут.
2-й раунд
Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) - Дарья Юрак/Остин Крайчек (Хорватия/США) 6:4, 4:6, 10:7
Вчера Киченок и Куреши стартовали с победы над Макото Ниномией и Артемом Ситаком.
Источник — Sport.ua
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