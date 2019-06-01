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Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в миксте

Украинка вместе Айсамом-уль-Хак Куреши одержала очередную победу

  • 01.06.2019 17:19
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Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в миксте
© БТУ. Надежда Киченок

Сегодня Надежда Киченок во втором раунде Ролан Гаррос в миксте вместе с Айсамом-уль-Хак Куреши встречалась с американско-хорватским дуэтом Остин Крайичек/Дария Юрак.

Украинско-пакистанский дуэт одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

2-й раунд

Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) - Дарья Юрак/Остин Крайчек (Хорватия/США) 6:4, 4:6, 10:7

Вчера Киченок и Куреши стартовали с победы над Макото Ниномией и Артемом Ситаком.

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Источник — Sport.ua

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