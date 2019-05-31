Ролан Гаррос. Надежда Киченок успешно стартовала в миксте

Надежда Киченок в паре с Айсам-уль-Хаком Куреши успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос-2019.
В 1/16 финала украинка вместе с пакистанцем в трех сетах обыграла японско-новозеландский дуэт Макото Ниномия/Артем Ситак. Матч продолжался 1 час и 5 минут.
1/16 финала
Макото Ниномия (Япония)/Артем Ситак (Новая Зеландия) – Надежда Киченок (Украина)/Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) – 6:3, 2:6, 4:10
Следующими соперниками Киченок и Куреши станет хорвастко-американский дуэт Дария Юрак/Остин Крайичек.
Источник — Sport.ua
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