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Ролан Гаррос. Надежда Киченок успешно стартовала в миксте

Украинка вышла в 1/8 финала

  • 31.05.2019 21:34
  • 431 просмотр
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Ролан Гаррос. Надежда Киченок успешно стартовала в миксте
© БТУ. Надежда Киченок

Надежда Киченок в паре с Айсам-уль-Хаком Куреши успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос-2019.

В 1/16 финала украинка вместе с пакистанцем в трех сетах обыграла японско-новозеландский дуэт Макото Ниномия/Артем Ситак. Матч продолжался 1 час и 5 минут.

1/16 финала

Макото Ниномия (Япония)/Артем Ситак (Новая Зеландия) – Надежда Киченок (Украина)/Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) – 6:3, 2:6, 4:10

Следующими соперниками Киченок и Куреши станет хорвастко-американский дуэт Дария Юрак/Остин Крайичек.

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Источник — Sport.ua

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