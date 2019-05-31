Ролан Гаррос. Надежда Киченок выступит в миксте

Украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде. Украинка будет выступать вместе с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана. Их пара была первой в альтернативном списке.

В стартовом раунде соперниками Киченок и Куреши будет японско-австралийский дуэт Макото Ниномия / Артем Ситак.