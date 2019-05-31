Ролан Гаррос. Надежда Киченок выступит в миксте

Украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде. Украинка будет выступать вместе с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана. Их пара была первой в альтернативном списке.
В стартовом раунде соперниками Киченок и Куреши будет японско-австралийский дуэт Макото Ниномия / Артем Ситак.
Напомним, Людмила Киченок в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом уже вышла во второй круг микста.
Поединок состоится сегодня, в пятницу, последним запуском на корте №13, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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