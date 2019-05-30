Ролан Гаррос. Людмила Киченок выиграла первый матч в миксте

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ФОТО ДНЯ. Фран Соль и Роналдо с футболкой Динамо 17:53 — Сергій Поліщук Неужели футболку Динамо когда-то оденет футболист, хоть и бывший!? 17:43 — Golhrenshtanga Представление нового тренера для Киевлян

Олимпик проведет брифинг в связи с отказом в выдаче аттестата 17:52 — Т. Артём Типа справедливые. Шантажируют. Не впустите нас не законно в пл все расскажем. С каких махинациях... 17:50 — dudigo78 Вже все порішали. Брифінг на завтра відміняєтья. Хай живе базар - ліга! 17:40 — AlexDSan Вот и чудненько!!! Ждем много интересного и познавательного! 17:36 — Geniyfootball1985 Баранка уже купил билет на брифинг

Динамо отказалось от церемонии награждения серебряными медалями 17:51 — Вячеслав Середа Такими темпами они и от бронзовых в следующем сезоне откажутся! 17:38 — lawer cohen За ЕТО надо штрафовать.

Тайсон ФЬЮРИ: «Я уничтожил Кличко ментально» 17:41 — Yasher Длинный цыган будет это и через пятьдесят лет рассказывать своим правнукам. Ничем другим похваста...