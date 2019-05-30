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Ролан Гаррос. Людмила Киченок выиграла первый матч в миксте

Украинская теннисистка в дуэте с Сантьяго Гонсалесом прошла во второй раунд

  • 30.05.2019 17:02
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Ролан Гаррос. Людмила Киченок выиграла первый матч в миксте
© Roland-Garros. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок прошла во второй круг смешанного разряда на Открытом чемпионате Франции.
 
В первом круге микста украинка вместе с Сантьяго Гонсалесом из Мексики одолела дуэт Сюко Аояма (Япония) / Дивидж Шаран (Индия). 
 
Ролан Гаррос. 1-й круг микста
Людмила Киченок / Сантьяго Гонсалес – Сюко Аояма / Дивидж Шаран – 6:3, 2:6, 10:7
 
В следующем раунде тандем Киченок / Гонсалес сразится против победителей матча Схурс / Роер – Эсс / Бонзи.
 
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Источник — Sport.ua

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