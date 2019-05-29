Ролан Гаррос. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок победно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла 14-ю сеяную пару из Румынии Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску.
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску – 6:7(6), 6:3, 6:4
В следующем раунде Киченок и Остапенко сразятся с победительницами матча Рыбарикова / Вондроушова – Эсс / Понше.
Напомним, Людмила также выступит и в миксте.
Источник — Sport.ua
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