Ролан Гаррос. Людмила Киченок выступит в миксте

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Уайлдер может стать величайшим супертяжем. Ему нужно сделать два шага 14:05 — Stanislav Matusevych Мне кажется, не стоит бросаться слишком громкими эпитетами. Ведь в тексте абсолютно верно сказано...

Директор Карпат: «Всем в клубе нужно перестать ныть и собраться» 14:00 — Вадим Максимов 3 команда першої ліги грає з 10 командою УПЛ 2 команда першої ліги грає з 11 командою УПЛ 13:59 — Роман Лелюк а как пары формируют на переходные матчи, жребием? 13:54 — Вадим Максимов На наступний сезон у першій лізі зберетесь. Куда моя Волинь вас відправить у плей-офф)

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