Ролан Гаррос. Людмила Киченок выступит в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок сегодня начнет борьбу на Ролан Гаррос-2019 в смешанном парном разряде.
Украинка будет выступать вместе с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом (46-е место в парном рейтинге АТР).
В первом раунде соперниками Киченок и Гонсалеса будет японско-индийский дуэт Суко Аояма/Дивидж Шаран.
Источник — Sport.ua
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