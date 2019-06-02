Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного Ролан Гаррос

Состоялся матч 1/8 финала парного Ролан Гаррос. Украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко противостояла дуэту Сэ Шувей/Барбора Стрыцова.
Для победы паре Киченок/Остапенко хватило двух сетов - 7:5, 6:1.
В 1/4 финала украино-латышский дуэт сыграет против победителя противостояния Мертенс/Соболенко - Пегула/Кравчик.
Источник — Sport.ua
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