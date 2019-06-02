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Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного Ролан Гаррос

Украинка удачно играет с Аленой Остапенко

  • 02.06.2019 13:46
  • 395 просмотров
  • 1 комментарий
Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного Ролан Гаррос
© btu.org.ua

Состоялся матч 1/8 финала парного Ролан Гаррос. Украинка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко противостояла дуэту Сэ Шувей/Барбора Стрыцова.

Для победы паре Киченок/Остапенко хватило двух сетов - 7:5, 6:1.

В 1/4 финала украино-латышский дуэт сыграет против победителя противостояния Мертенс/Соболенко - Пегула/Кравчик.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 02.06.2019 14:01
    -1
    Блотние встревожени.
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