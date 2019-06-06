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Ролан Гаррос. Киченок и Куреши проиграли вторым сеяным в полуфинале

Украинско-пакистанская пара уступила дуэту Габриэла Дабровски/Мате Павич

  • 06.06.2019 15:39
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Ролан Гаррос. Киченок и Куреши проиграли вторым сеяным в полуфинале
© БТУ. Надежда Киченок

26-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал Ролан Гаррос в миксте.

Украинско-пакистанская пара Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши проиграла канадско-хорватскому дуэту Габриэла Дабровски/Мате Павич — 7:6 (4), 1:6, 8:10.

Поединок длился полтора часа.

В финале Дабровски и Павич сыграют с дуэтом Латиша Чжань/Иван Додиг.

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Источник — Sport.ua

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