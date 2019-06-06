Ролан Гаррос. Киченок и Куреши проиграли вторым сеяным в полуфинале

26-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал Ролан Гаррос в миксте.
Украинско-пакистанская пара Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши проиграла канадско-хорватскому дуэту Габриэла Дабровски/Мате Павич — 7:6 (4), 1:6, 8:10.
Поединок длился полтора часа.
В финале Дабровски и Павич сыграют с дуэтом Латиша Чжань/Иван Додиг.
Источник — Sport.ua
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