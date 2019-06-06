Ролан Гаррос. Киченок и Куреши проиграли вторым сеяным в полуфинале

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Шахтер готов отдать €10 миллионов за вингера Палмейраса Артура 16:44 — Віталій Яценко Так вже і так є 4 вінгера і всі молоді. Навіщо п'ятий? Краще б гравців у центр придивлялись.

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Украина – Сербия. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2020 16:36 — «УАФ – М а ф і я!» А що такого в теперішній Сербії? Сильна збірна, але перемагати її можна і потрібно, тим більше що... 16:35 — PFCLviv Небуло ще такого серйозного суперника у Львові, завжди слабких давали у Львів. Бажаю перемоги, за...