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Уимблдон. Двое украинцев выступят в миксте

В смешанном парном разряде Украину представят Денис Молчанов и Надежда Киченок

  • 03.07.2019 16:15
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Уимблдон. Двое украинцев выступят в миксте
© БТУ
Один украинец и одна украинка сыграют в миксте Уимблдона.
 
Денис Молчанов в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана в первом круге сразится против австрийца Юргена Сельцера и россиянки Анастасии Павлюченковой.
 
Надежда Киченок в тандеме с Айсамом Куреши, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет на старте против мексиканско-китайской пары Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань.
 
Отметим, что Денис и Надежда также сыграют в традиционном парном разряде.
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Источник — Wimbledon

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