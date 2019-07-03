Уимблдон. Двое украинцев выступят в миксте

Один украинец и одна украинка сыграют в миксте Уимблдона.
Денис Молчанов в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана в первом круге сразится против австрийца Юргена Сельцера и россиянки Анастасии Павлюченковой.
Надежда Киченок в тандеме с Айсамом Куреши, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет на старте против мексиканско-китайской пары Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань.
Отметим, что Денис и Надежда также сыграют в традиционном парном разряде.
Источник — Wimbledon
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