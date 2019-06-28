Уимблдон. Шесть украинцев выступят в парном разряде

Пять украинок и один украинец примут участие в парной сетке Уимблдона.

Денис Молчанов в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии в стартовой встрече сразится против легендарных американцев Боба и Майка Брайан, которые трижды побеждали на травяном мэйджоре.

Даяна Ястремская в паре с россиянкой Анастасией Потаповой сыграют против американок Дженнифер Брэди и Элисон Риск.

Надежда Киченок и Абигэйл Спирс из США начнут путь по турниру против американско-немецкого тандема София Кенин / Андреа Петкович.

Катерина Козлова и Арина Родионова, представляющая Австралию, сразятся с Дарьей Юрак (Хорватия) и Катариной Среботник (Словения).

Единственная сеянная пара с украинкой Людмила Киченок / Ракель Атаво (США) сыграет против дуэта Мэнди Минелл (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Леся Цуренко и Александра Саснович из Беларуси померяются силами против Тимеи Бачински (Швейцария) и Бернарды Перы (США).