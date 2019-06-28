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Уимблдон. Шесть украинцев выступят в парном разряде

Денис Молчанов стартует матчем против легендарных братьев Брайан

  • 28.06.2019 14:05
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Шесть украинцев выступят в парном разряде
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Пять украинок и один украинец примут участие в парной сетке Уимблдона.
 
Денис Молчанов в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии в стартовой встрече сразится против легендарных американцев Боба и Майка Брайан, которые трижды побеждали на травяном мэйджоре.
 
Даяна Ястремская в паре с россиянкой Анастасией Потаповой сыграют против американок Дженнифер Брэди и Элисон Риск.
 
Надежда Киченок и Абигэйл Спирс из США начнут путь по турниру против американско-немецкого тандема София Кенин / Андреа Петкович.
 
Катерина Козлова и Арина Родионова, представляющая Австралию, сразятся с Дарьей Юрак (Хорватия) и Катариной Среботник (Словения).
 
Единственная сеянная пара с украинкой Людмила Киченок / Ракель Атаво (США) сыграет против дуэта Мэнди Минелл (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания).
 
Леся Цуренко и Александра Саснович из Беларуси померяются силами против Тимеи Бачински (Швейцария) и Бернарды Перы (США).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 28.06.2019 14:14
    0
    Здесь тоже плохо получилось.
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    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 28.06.2019 14:14
    0
    Здесь тоже плохо получилось.
    Ссылка
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