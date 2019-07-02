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Барти выиграла 13-й матч подряд

Первая ракетка мира не оставила шансов Чжэн Сайсай

  • 02.07.2019 17:32
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
Барти выиграла 13-й матч подряд
© Wimbledon. Эшли Барти
Австралийская теннисистка Эшли Барти продолжила фантастическую победную серию, которая стартовала еще на Ролан Гаррос.
 
Первая ракетка мира выиграла стартовый поединок на Уимблдоне и теперь она имеет серию из 13 выигрышей подряд. 
 
Напомним, в Париже и Бирмингеме 23-летняя австралийка брала титулы, а это 12 выигранных матчей (7+5). Более того, за это время Эшли проиграла всего 2 сета (Анисимовой и Кенин).
 
Уимблдон. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:2
 
В следующем круге австралийка сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
 
Добавим, что последней теннисисткой, которая побеждала Барти, была Кристина Младенович (третий круг Рима).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 02.07.2019 17:47
    0
    Головне, щоб не надірвалась бо для одної вигравалки Андрєєску цуе закінчилось погано
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.07.2019 17:47
    0
    Головне, щоб не надірвалась бо для одної вигравалки Андрєєску цуе закінчилось погано
    Ссылка
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