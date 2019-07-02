Барти выиграла 13-й матч подряд

Австралийская теннисистка Эшли Барти продолжила фантастическую победную серию, которая стартовала еще на Ролан Гаррос.
Первая ракетка мира выиграла стартовый поединок на Уимблдоне и теперь она имеет серию из 13 выигрышей подряд.
Напомним, в Париже и Бирмингеме 23-летняя австралийка брала титулы, а это 12 выигранных матчей (7+5). Более того, за это время Эшли проиграла всего 2 сета (Анисимовой и Кенин).
Уимблдон. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:2
В следующем круге австралийка сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
Добавим, что последней теннисисткой, которая побеждала Барти, была Кристина Младенович (третий круг Рима).
Источник — Sport.ua
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