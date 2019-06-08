Барти стала победительницей Ролан Гаррос у женщин

Конечно, где ещё можно валять дурака и столько зарабатывать

20:11 — nomad

В этом слове нет ничего особенного, в отличие от кличек кацап или хохол. Так называли американск...

19:53 — «УАФ – М а ф і я!»

Ну я понимаю еще когда душевнобольные запаребрики из за зависти к США и лживой пропаганды, презри...