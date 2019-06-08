Барти стала победительницей Ролан Гаррос у женщин

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира Ролан Гаррос 2019. В финальном матче австралийка в двух сетах легко одолела чешку Маркету Вондроушову.
Ролан Гаррос 2019
Женщины. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:1, 6:3.
В понедельник Эшли Барти станет 2-й ракеткой мира, самой высокорейтинговой австралийкой со времен Ивонн Гулагонг-Коули (6 декабря 1976 года).
🏆 French Open C H A M P I O N! 🙌🏽@ashbar96 what a legend! #BartyParty 🥳 #RolandGarros2019 #RG19 🇦🇺 pic.twitter.com/1RaXBw132D— Liana Buratti (@lianaburatti) June 8, 2019
Источник — Sport.ua
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