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Барти стала победительницей Ролан Гаррос у женщин

В финальном матче австралийка в двух сетах легко одолела чешку Вондроушову

  • 08.06.2019 18:44
  • 1359 просмотров
  • 5 комментариев
Барти стала победительницей Ролан Гаррос у женщин
© Twitter. Эшли Барти

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира Ролан Гаррос 2019. В финальном матче австралийка в двух сетах легко одолела чешку Маркету Вондроушову.

Ролан Гаррос 2019

Женщины. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:1, 6:3.

В понедельник Эшли Барти станет 2-й ракеткой мира, самой высокорейтинговой австралийкой со времен Ивонн Гулагонг-Коули (6 декабря 1976 года).
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    alex55
      alex55, 08.06.2019 19:46
    +1
    честно, желал победы Барти с 1/16. нравится манера игры.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 08.06.2019 19:28
    -5
    Гадкий крикенок в мужской шапке и с шлемом! Не будем показывать пальцем на остальных.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 08.06.2019 19:27
    +3
    Очень рад за Эшли! Самый приятный игрок в Топе по психике и очень волевая девушка.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 08.06.2019 19:13
    +1
    эх Эля, Эля.. этот график был тебе по зубам
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 08.06.2019 19:06
    +3
    Первая серьезная соперница и Вондроушова сдулась как мыльный пузырь. А Барти с заслуженной победой, год у нее получается феноменальным.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 08.06.2019 19:27
    +3
    Очень рад за Эшли! Самый приятный игрок в Топе по психике и очень волевая девушка.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 08.06.2019 19:06
    +3
    Первая серьезная соперница и Вондроушова сдулась как мыльный пузырь. А Барти с заслуженной победой, год у нее получается феноменальным.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 08.06.2019 19:46
    +1
    честно, желал победы Барти с 1/16. нравится манера игры.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 08.06.2019 19:13
    +1
    эх Эля, Эля.. этот график был тебе по зубам
    Ссылка
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