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Барти выиграла турнир в Бирмингеме и стала первой ракеткой мира

Австралийская теннисистка в финальном поединке одолела Юлию Гёргес из Германии

  • 23.06.2019 16:39
  • 1271 просмотр
  • 4 комментария
Барти выиграла турнир в Бирмингеме и стала первой ракеткой мира
© WTA. Эшли Барти
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей престижного травяного турнира серии Премьер в Бирмингеме.
 
В финальном поединке 23-летняя теннисистка в двух сетах одолела немку Юлию Гёргес (№19 WTA).
 
Бирмингем. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 7:5
 
Победа на турнире принесет Барти звание первой ракетки мира, которое ранее принадлежало японке Наоми Осаке.
 
Эшли стала всего второй австралийкой в истории, которая во времена Открытой эры становилась лучшей в рейтинге WTA. Предыдущий раз это удавалось Ивонн Гулагонг-Коули, которая провела на вершине всего 2 недели (26 апреля 1976 – 9 мая 1976).
 
Барти продолжает уверенно лидировать и в Чемпионской гонке, на ее счету уже 4645 очков. У ближайше преследовательницы, Петра Квитовой, отставание больше тысячи очков.
 
Гёргес, благодаря выходу в финал, поднимется на одно место в мировой классификации.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 23.06.2019 17:29
    -1
    Ну все, тепер Ешлі/Папай можна і назад у крікет Я якщо серйозно, то років 2-3 назад Барті пристойно грала тільки в першому сеті, і то після впевненого старту її частенько на кінцівку стартового сету вже не вистачало. Це я до Даяни і про потоки критику в її адрес про пристойні перші 1,5 сета, а далі....
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 23.06.2019 17:06
    0
    Ні, ну хто рік тому, коли Ешлі виграла Ноттінгем (другий титул WTA за кар'єру) міг передбачити, що це кремезне, зовні незграбне, трохи навіть клишоноге дівчисько за рік стане шлемницею, першою ракеткою світу та, як на мене, головною претенденткою на Вімблдон. А все та ж спокійна та розважлива Еш Барті. Молодець!
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    alex55
      alex55, 23.06.2019 16:58
    -2
    Молодец, вот с кого нужно брать пример любительнице фотосессий.
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    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 16:54
    0
    Перщі ракеткі змінюються як погода у квітні
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    Sashamar
    Sashamar, 23.06.2019 17:06
    0
    Ні, ну хто рік тому, коли Ешлі виграла Ноттінгем (другий титул WTA за кар'єру) міг передбачити, що це кремезне, зовні незграбне, трохи навіть клишоноге дівчисько за рік стане шлемницею, першою ракеткою світу та, як на мене, головною претенденткою на Вімблдон. А все та ж спокійна та розважлива Еш Барті. Молодець!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2019 16:54
    0
    Перщі ракеткі змінюються як погода у квітні
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