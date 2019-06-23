Федерер в десятый раз выиграл турнир в Галле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в юбилейный десятый раз выиграл финальный поединок на турнире ATP 500 в Галле.

В поединке за титул 37-летний теннисист в двух сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии (№33 ATP).

Галле. Финал

Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:6(2), 6:1

Отметим, что турнир в Галле стал самым часто выигрываем для Федерера в карьере. Даже в родном Базеле Роджер побеждал на один раз меньше, хотя и сыграл больше финалов.

Отметим, что чаще финалы отдельно взятых турниров выигрывал только Рафаэль Надаль: 12 раз Ролан Гаррос и по 11 в Монте-Карло и Барселоне.

Гоффен, который впервые вышел в финал в Галле, со следующей недели поднимется на 10 позиций в мировом рейтинге.