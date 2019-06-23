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Федерер в десятый раз выиграл турнир в Галле

Швейцарец в двух сетах разобрался с Давидом Гоффеном

  • 23.06.2019 15:54
  • 501 просмотр
  • 1 комментарий
Федерер в десятый раз выиграл турнир в Галле
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в юбилейный десятый раз выиграл финальный поединок на турнире ATP 500 в Галле.
 
В поединке за титул 37-летний теннисист в двух сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии (№33 ATP).
 
Галле. Финал
Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:6(2), 6:1
 
Отметим, что турнир в Галле стал самым часто выигрываем для Федерера в карьере. Даже в родном Базеле Роджер побеждал на один раз меньше, хотя и сыграл больше финалов.
 
Отметим, что чаще финалы отдельно взятых турниров выигрывал только Рафаэль Надаль: 12 раз Ролан Гаррос и по 11 в Монте-Карло и Барселоне. 
 
Гоффен, который впервые вышел в финал в Галле, со следующей недели поднимется на 10 позиций в мировом рейтинге.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.06.2019 16:36
    0
    Роджер до сих пор невероятен. Ждем Уимблдона.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.06.2019 16:36
    0
    Роджер до сих пор невероятен. Ждем Уимблдона.
    Ссылка
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