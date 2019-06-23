Федерер в десятый раз выиграл турнир в Галле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в юбилейный десятый раз выиграл финальный поединок на турнире ATP 500 в Галле.
В поединке за титул 37-летний теннисист в двух сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии (№33 ATP).
Галле. Финал
Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:6(2), 6:1
Отметим, что турнир в Галле стал самым часто выигрываем для Федерера в карьере. Даже в родном Базеле Роджер побеждал на один раз меньше, хотя и сыграл больше финалов.
Отметим, что чаще финалы отдельно взятых турниров выигрывал только Рафаэль Надаль: 12 раз Ролан Гаррос и по 11 в Монте-Карло и Барселоне.
Гоффен, который впервые вышел в финал в Галле, со следующей недели поднимется на 10 позиций в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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