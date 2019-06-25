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Уимблдон. Калинина вышла в полуфинал квалификации

Украинская теннисистка в двух сетах одолела Мариам Болквадзе из Грузии

  • 25.06.2019 19:43
  • 364 просмотра
  • 2 комментария
Уимблдон. Калинина вышла в полуфинал квалификации
© БТУ. Ангелина Калинина
Ангелина Калинина (№135 WTA) стала единственной из украинок, кому удалось преодолеть первый раунд квалификации Уимблдона.
 
В стартовом матче отборочного турнира украинка в двух сетах одолела Мариам Болквадзе из Грузии (№219 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 6:4, 6:4
 
В полуфинале отбора Калинина сразится против 13-го номера посева Марии Боузковой из Чехии (№116 WTA).
 
 
В понедельник в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.06.2019 20:02
    0
    Один круг для Ангелины на Уимблдоне уже неплохое достижение. Но дальше Боузкова, там шансов откровенно мало. Трава же.
    Ссылка
    andre2020
      andre2020, 25.06.2019 19:52
    0
    одно утешение
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.06.2019 20:02
    0
    Один круг для Ангелины на Уимблдоне уже неплохое достижение. Но дальше Боузкова, там шансов откровенно мало. Трава же.
    Ссылка
    andre2020
      andre2020, 25.06.2019 19:52
    0
    одно утешение
    Ссылка
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