Уимблдон. Калинина вышла в полуфинал квалификации

Ангелина Калинина (№135 WTA) стала единственной из украинок, кому удалось преодолеть первый раунд квалификации Уимблдона.
В стартовом матче отборочного турнира украинка в двух сетах одолела Мариам Болквадзе из Грузии (№219 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 6:4, 6:4
В полуфинале отбора Калинина сразится против 13-го номера посева Марии Боузковой из Чехии (№116 WTA).
Ранее на этой стадии вылетели Марта Костюк и Катарина Завацкая.
В понедельник в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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