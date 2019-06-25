Уимблдон. Калинина вышла в полуфинал квалификации

20:16 — alefteev77

Если бы до сих пор не поняли - а вам так понимаю не 15 или не 20 лет - а побольше - то печально о...

20:07 — digital_summer

Почему в рейтинге Doing Business совковая империя на 40 позиций выше нас? http://russian.doingbus...