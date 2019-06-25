Уимблдон. Костюк проиграла в первом круге квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№180 WTA) проиграла в стартовом раунде квалификации Уимблдона.
16-летняя украинки на старте отборочного турнира уступила 20-летней Анне Калинской из России (№144 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 1:6, 5:7
Ранее в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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