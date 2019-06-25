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Уимблдон. Костюк проиграла в первом круге квалификации

Украинка уступила россиянке Анне Калинской

  • 25.06.2019 14:58
  • 661 просмотр
  • 2 комментария
Уимблдон. Костюк проиграла в первом круге квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№180 WTA) проиграла в стартовом раунде квалификации Уимблдона.
 
16-летняя украинки на старте отборочного турнира уступила 20-летней Анне Калинской из России (№144 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 1:6, 5:7
 
Ранее в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.06.2019 15:20
    +1
    Млять.... Что-то я впервые расстроился по поводу Марты... Как-то раньше не парился о результататх, типа маленькая еще, но в этот раз уже парюсь)))) Пора бы уже выходить на приличный уровень
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    vit-2
    online
      vit-2, 25.06.2019 15:18
    +1
    Мартуся на траві вже, на жаль, "відстрілялася". По другому сету питань як би немає, боролася українка. Але навіть якщо б було 6-6, а не 5-7, і тай, то після 2-х нещодавних тай-брейків із американками, які Марта програла фактично без варіантів 1-7 і 0-7, не впевнений що українка могла б його виграти. Але це питанняшвидше до психології, он у Вондрушевої на таях у 2019-му серія була +6 / -0. Я бачив тільки текст, важко сказати чи було відео-онлайн. Одне зрозуміло, що причина сьогоднішньої поразки Марти в проваленому першому сеті.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.06.2019 15:20
    +1
    Млять.... Что-то я впервые расстроился по поводу Марты... Как-то раньше не парился о результататх, типа маленькая еще, но в этот раз уже парюсь)))) Пора бы уже выходить на приличный уровень
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 25.06.2019 15:18
    +1
    Мартуся на траві вже, на жаль, "відстрілялася". По другому сету питань як би немає, боролася українка. Але навіть якщо б було 6-6, а не 5-7, і тай, то після 2-х нещодавних тай-брейків із американками, які Марта програла фактично без варіантів 1-7 і 0-7, не впевнений що українка могла б його виграти. Але це питанняшвидше до психології, он у Вондрушевої на таях у 2019-му серія була +6 / -0. Я бачив тільки текст, важко сказати чи було відео-онлайн. Одне зрозуміло, що причина сьогоднішньої поразки Марти в проваленому першому сеті.
    Ссылка
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