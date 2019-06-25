Уимблдон. Костюк проиграла в первом круге квалификации

15:46 — Stanislav Matusevych

Короче, я ничего не потерял, не смотрев. Элина ожидаемо проиграла, как и девчата в квале Уимблдон...

15:46 — Vladislav Pohily

Те, що такі провали в кар'єрі трапляються майже у всіх — це зрозуміло. Головне, щоб це не був вже...

15:44 — stopor2016

Картина Репина : Приплыли !

15:43 — vizuals

В принципі є сенс у цій думці. Заробила грошей, відчула розкішне життя, перестала грати за збірну...

15:38 — Саша Зардунов

Да ей все это уже не очень и нужно