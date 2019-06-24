Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Стаховский выиграл первый матч квалификации

Украинец удачно стартовал в отборочном турнире

  • 24.06.2019 14:30
  • 442 просмотра
  • 1 комментарий
Уимблдон. Стаховский выиграл первый матч квалификации
© ТПУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№139 ATP) удачно стартовал в квалификации Уимблдона.
 
В первом круге отборочного турнира украинец в двух сетах разобрался с Дарианом Кингом (№192 ATP) из Барбадоса. 
 
Уимблдон. Четвертьфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:3, 6:2
 
Во втором круге Стаховский, посеянный под 17-м номером, сыграет против Эндрю Харриса (№220 ATP) или Энрике Лопеса-Переса (№211 ATP).
 
Также в квалификации выступит Илья Марченко.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.06.2019 14:33
    +3
    Кинг за весь матч на подаче Стаха выиграл аж 5 очков. Это хорошо, и сетка дальше вполне рабочая, можно выходить в основу. Трава все-таки любимая.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.06.2019 14:33
    +3
    Кинг за весь матч на подаче Стаха выиграл аж 5 очков. Это хорошо, и сетка дальше вполне рабочая, можно выходить в основу. Трава все-таки любимая.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности