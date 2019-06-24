Уимблдон. Стаховский выиграл первый матч квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№139 ATP) удачно стартовал в квалификации Уимблдона.
В первом круге отборочного турнира украинец в двух сетах разобрался с Дарианом Кингом (№192 ATP) из Барбадоса.
Уимблдон. Четвертьфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:3, 6:2
Во втором круге Стаховский, посеянный под 17-м номером, сыграет против Эндрю Харриса (№220 ATP) или Энрике Лопеса-Переса (№211 ATP).
Также в квалификации выступит Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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