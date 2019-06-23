Стаховский и Марченко начнут Уимблдон с квалификации

Два украинских спортсмена, Сергей Стаховский и Илья Марченко, будут бороться за места в основной сетке мужского одиночного разряда в квалификации стартующего вскоре Уимблдона 2019, травяного турнира серии Большого шлема.
Сергей Стаховский получил 17-й номер посева в квалификации и первый матч сыграет против теннисиста из Барбадоса Дариана Кинга (ATP 180). Илья Марченко свой первый поединок квалификации проведет против Марко Трунджеллити (ATP 163) из Аргентины.
Стаховский на Уимблдон дважды выходил в третий круг (2013 и 2014 годы), а Марченко однажды добрался до второго раунда (2010). В 2019 году Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.
Сетка квалификации у мужчин: верхняя часть, нижняя часть
Сетка квалификации у мужчин: верхняя часть, нижняя часть
Источник — Sport.ua
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