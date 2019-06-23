Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Стаховский и Марченко начнут Уимблдон с квалификации

Два украинца постараются пробиться в основной раунд травяного мэйджора

  • 23.06.2019 23:11
  • 252 просмотра
  • 0 комментариев
Стаховский и Марченко начнут Уимблдон с квалификации
© БТУ. Сергей Стаховский
Два украинских спортсмена, Сергей Стаховский и Илья Марченко, будут бороться за места в основной сетке мужского одиночного разряда в квалификации стартующего вскоре Уимблдона 2019, травяного турнира серии Большого шлема.
 
Сергей Стаховский получил 17-й номер посева в квалификации и первый матч сыграет против теннисиста из Барбадоса Дариана Кинга (ATP 180). Илья Марченко свой первый поединок квалификации проведет против Марко Трунджеллити (ATP 163) из Аргентины. 
 
Стаховский на Уимблдон дважды выходил в третий круг (2013 и 2014 годы), а Марченко однажды добрался до второго раунда (2010). В 2019 году Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.

Сетка квалификации у мужчин: верхняя часть, нижняя часть
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности