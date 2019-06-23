Стаховский и Марченко начнут Уимблдон с квалификации

00:09 — Александр Шевченко

Вот именно, без самбо они ни что, те белорусы. На русских как-то пофиг и так понятно, что они пер...

00:05 — Александр Шевченко

Как у тебя не хило бомбануло бульбаш. Но в одном ты прав, эти игры никому не сдались, правильно т...

23:55 — ternow

Чудо, ты бы помолчал в тряпочку: кто мешает вам на ЕИ разрывать тех же " бульбашей"? Во- вторых, ...

23:55 — sarnet32

Много интересного именно в самбо на этих играх. Все знают о большооооом влиянии России в мировом ...

23:40 — Александр Шевченко

Эти игры настолько смешны, что капец. Бульбаши всех рвут, ну где это видано. На прошлых ОИ заняли...