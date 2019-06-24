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Уимблдон. Марченко сыграет в полуфинале квалификации

На старте отборочного турнира украинец одолел Марко Трунгеллити из Италии

  • 24.06.2019 19:42
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Уимблдон. Марченко сыграет в полуфинале квалификации
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№384 ATP) с победы стартовал в квалификации Уимблдона.
 
В первом круге отборочного турнира украинец в двух сетах разобрался с Марко Трунгеллити из Италии (№165 ATP) . 
 
Уимблдон. Четвертьфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Марко Трунгеллити (Италия) – 7:6(5), 7:5
 
Во втором круге отбора Марченко сыграет против Аттилы Балаша из Венгрии (№207 ATP). 
 
Ранее в полуфинал квалификации вышел Сергей Стаховский.
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Источник — Sport.ua

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