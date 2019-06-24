Уимблдон. Марченко сыграет в полуфинале квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко (№384 ATP) с победы стартовал в квалификации Уимблдона.
В первом круге отборочного турнира украинец в двух сетах разобрался с Марко Трунгеллити из Италии (№165 ATP) .
Уимблдон. Четвертьфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Марко Трунгеллити (Италия) – 7:6(5), 7:5
Во втором круге отбора Марченко сыграет против Аттилы Балаша из Венгрии (№207 ATP).
Ранее в полуфинал квалификации вышел Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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