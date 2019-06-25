Завацкая покидает Уимблдон

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) проиграла стартовый матч квалификации Уимблдона.
Украинка в первом раунде отборочного турнира уступила Присцилле Хон из Австралии (№133 WTA)
Уимблдон. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 5:7, 3:6
Ранее на этой же стадии вылетела Марта Костюк.
В понедельник в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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