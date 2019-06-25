Марта Костюк – Анна Калинская. Текстовая трансляция

Во вторник, 25 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№180 WTA) сыграет в стартовом раунде квалификации Уимблдона.
Первой соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки станет 20-летняя Анна Калинская из России (№144 WTA), посеянная в квалификации под 30-м номером. Ранее девушки играли дважды, Марта проиграла оба матча.
Поединок состоится первым запуском на корте №5. Начало матча в 13:00 по Киеву.
Также первым запуском в это же время сыграет и Катарина Завацкая (№197 WTA). Ее поединок против Присциллы Хон из Австралии (№133 WTA) состоится на корте №5. Ранее девушки не пересекались.
Видеотрансляция поединков не предусмотрена. Sport.ua проведет текстовую трансляцию обоих матчей.
Уимблдон. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 0:0 (матч не начался)
Катарина Завацкая (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 0:0 (матч не начался)
Ранее в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.