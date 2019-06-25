Марта Костюк – Анна Калинская. Текстовая трансляция

12:40 — MaxUa

А почему не нужно равнять если раньше то же Динамо не тратя миллионы на легионеров могло показыва...

12:19 — Tasha19

А наш футбол куда то двигается сейчас? Да не ровняйте вы то что было 20 лет назад и то что есть с...

12:10 — MaxUa

Так я ведь не болельщик Шахтера. Это, кстати, легко понять из контекста моих постов в этой ветке....