Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под пятым номером, стартует на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
Украинка начнет соревнования поединком против Ализе Корне из Франции (№55 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Джубб – Фритц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 6 раз, украинка победила в четырех матчах.
В 1/8 финала победительница встречи сыграет против Чжан Шуай, Анастасии Севастовой или Дарьи Гавриловой (две последние еще не сыграли матч первого круга).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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