Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под пятым номером, стартует на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

Украинка начнет соревнования поединком против Ализе Корне из Франции (№55 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Джубб – Фритц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались 6 раз, украинка победила в четырех матчах.

В 1/8 финала победительница встречи сыграет против Чжан Шуай, Анастасии Севастовой или Дарьи Гавриловой (две последние еще не сыграли матч первого круга).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.