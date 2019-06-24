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Матчи Свитолиной и Цуренко будут доиграны во вторник

Украинки не смогли завершить поединки из-за дождя

  • 24.06.2019 21:08
  • 1126 просмотров
  • 6 комментариев
Матчи Свитолиной и Цуренко будут доиграны во вторник
© lta.org.uk
В понедельник, 24 июня, первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко не смогли доиграть матчи на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
Оба поединка были прерваны во втором сете из-за дождя. Матчи против Ализе Корне из Франции (№55 WTA) и Зарины Дияс из Казахстана (№89 WTA) соответственно будут доиграны во вторник, 25 июня.
 
Счет на момент остановки:
 
Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 3:0 (приостановлен)
 
Истборн. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 1:2 (приостановлен)
 
Ранее в полуфинал квалификации Уимблдона вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.
 
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 24.06.2019 21:29
    0
    Natam69, 24.06.2019 21:26
    Яким способом поталанило? Є надія, що завтра буде по іншому??? Сумніваюся.
    Будт, а как же. Трава превратится в хард и мы всех победим
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.06.2019 21:29
    0
    По-моему, можно и не доигрывать, результат уже практически ясен в обоих матчах. Леся просто класснее Дияс, а Элина совершенно не уверена в себе, либо смягчая последний удар, либо ошибаясь на нем. Как надолго ступор у нашей первой ракетки, угадать невозможно. Но на траве, ясное дело, ждать от нее прорыва бессмысленно.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.06.2019 21:28
    0
    О, не спят...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.06.2019 21:28
    +1
    Иди наюх, спамер хренов. Только вас тут не хватало. Моды спят?
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 24.06.2019 21:26
    0
    Seafarer, 24.06.2019 21:17
    Комусь дуже поталанило ♟️
    Яким способом поталанило? Є надія, що завтра буде по іншому??? Сумніваюся.
    Ссылка
    Seafarer
    online
      Seafarer, 24.06.2019 21:17
    0
    Комусь дуже поталанило ♟️
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.06.2019 21:28
    +1
    Иди наюх, спамер хренов. Только вас тут не хватало. Моды спят?
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.06.2019 21:29
    0
    Natam69, 24.06.2019 21:26
    Яким способом поталанило? Є надія, що завтра буде по іншому??? Сумніваюся.
    Будт, а как же. Трава превратится в хард и мы всех победим
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.06.2019 21:29
    0
    По-моему, можно и не доигрывать, результат уже практически ясен в обоих матчах. Леся просто класснее Дияс, а Элина совершенно не уверена в себе, либо смягчая последний удар, либо ошибаясь на нем. Как надолго ступор у нашей первой ракетки, угадать невозможно. Но на траве, ясное дело, ждать от нее прорыва бессмысленно.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.06.2019 21:28
    0
    О, не спят...
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 24.06.2019 21:26
    0
    Seafarer, 24.06.2019 21:17
    Комусь дуже поталанило ♟️
    Яким способом поталанило? Є надія, що завтра буде по іншому??? Сумніваюся.
    Ссылка
    Seafarer
    online
      Seafarer, 24.06.2019 21:17
    0
    Комусь дуже поталанило ♟️
    Ссылка
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