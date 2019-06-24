Матчи Свитолиной и Цуренко будут доиграны во вторник

В понедельник, 24 июня, первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко не смогли доиграть матчи на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

Оба поединка были прерваны во втором сете из-за дождя. Матчи против Ализе Корне из Франции (№55 WTA) и Зарины Дияс из Казахстана (№89 WTA) соответственно будут доиграны во вторник, 25 июня.

Счет на момент остановки:

Истборн. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 3:0 (приостановлен)

Истборн. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 1:2 (приостановлен)