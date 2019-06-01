КОЗЛОВА: «Рассчитываю, что в травяном сезоне у меня будут игры»

Украинская теннисистка Катерина Козлова не вышла на корт во втором круге Ролан Гаррос из-за серьезных проблем со здоровьем, и пока что травяной сезон спортсменки остается под вопросом.

«После обследования мне диагностировали острый бронхит, и в связи с продолжительным сильным кашлем произошёл перелом десятого ребра. Такое случается крайне редко, но, к сожалению, произошло в этот раз именно со мной».



«По процедурам, рекомендованным в период восстановления: для начала нужно долечить ту инфекцию, которая поразила бронхи и частично - ухо и нос. Сейчас предстоит ещё один курс антибиотиков и других препаратов, которые должны полностью подавить инфекционный процесс. Этот курс будет около недели - в это время будет полностью исключена физическая нагрузка. В середине первой недели предполагается подключить физиотерапевтические процедуры, которые должны ускорить процесс восстановления костной ткани. Далее будем смотреть, как восстанавливается ребро и когда можно будет добавлять небольшую нагрузку».



«Что касается возвращения на корт, не хочу загадывать, но очень рассчитываю, что в травяном сезоне у меня будут игры», - рассказала Козлова.