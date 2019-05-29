Козлова снялась с матча против Свитолиной

13:07 — rtrtrt

какой еще слив, успокойтесь. Это РГ, один из 4 самых желанных турниров сезона. Любой теннисист ме...

13:01 — gudini

Катя уже всё объяснила. Причина вполне убедительная. На теннисных сайтах уже есть её интервью.

12:55 — Александр Шевченко

Ну и ладно. Смотрю ща Мугурусу. Хорошо играет) По ходу Элинка жопа в следующем раунде. Не повезло...

12:44 — Stanislav Matusevych

Не, ну вы шо, у нас же полстраны конспирологов, не надо ломать им привычную картину мира. То, что...