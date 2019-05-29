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Козлова снялась с матча против Свитолиной

Элина стала первой участницей третьего круга Ролан Гаррос

  • 29.05.2019 12:15
  • 3640 просмотров
  • 17 комментариев
Козлова снялась с матча против Свитолиной
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Сегодня, 29 мая, первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен должен был состояться поединок второго круга основной сетки Ролан Гаррос между украинками Элиной Свитолиной и Катериной Козловой.
 
К сожалению, Козлова утром снялась с матча. Причина снятия: проблемы с ребром, которые возникли из-за сильного кашля (источник – БТУ).
 
Таким образом, Свитолина стала первой участницей третьего раунда Открытого чемпионата Франции. Для нее это будет уже пятое подряд участие на данной стадии. В прошлом году именно в третьем круге Элина неожиданно уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии.
 
Будущая соперница украинки определится в поединке между Гарбинье Мугурусой (№19 WTA) и Юханной Ларссон (№172 WTA).
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Источник — WTA Insider

(9 голосов)

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Комментарии
    rtrtrt
      rtrtrt, 29.05.2019 13:07
    0
    какой еще слив, успокойтесь. Это РГ, один из 4 самых желанных турниров сезона. Любой теннисист мечтает его выиграть... плюс призовые там жирные
    Ссылка
    gudini
      gudini, 29.05.2019 13:01
    0
    Катя уже всё объяснила. Причина вполне убедительная. На теннисных сайтах уже есть её интервью.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 29.05.2019 12:55
    0
    Ну и ладно. Смотрю ща Мугурусу. Хорошо играет) По ходу Элинка жопа в следующем раунде. Не повезло с соперницей) Это самый успешный турнир Мугурусы, в какой бы форме она не была, но раньше четвертьфинала, ну или второй недели тут не вылетала.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:44
    +3
    Vladlen, 29.05.2019 12:38
    Катя сама говорила, что перед Родан Гарросом она заболела и еще не до конца выздоровела, на первый круг ее хватило, а сейчас наверное опять болезнь вылезла. Не надо искать подводных камней, не какого сговора не было. Элине на оборот лишний день отдыха может не на пользу пойти.
    Не, ну вы шо, у нас же полстраны конспирологов, не надо ломать им привычную картину мира. То, что человек болел прямо перед турниром, то, что не получит призовых за второй круг (а это очень приличные деньги для игрока второй полусотни), и поэтому лучше выйти даже на одной ноге и быстренько проиграть - это не для альтернативно одаренных. Дагаварняк жиж!
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 29.05.2019 12:41
    +2
    краще знятися, ніж вийти - розгромно програти і ще більш загострити свою хворобу
    Ссылка
    w_o_w
      w_o_w, 29.05.2019 12:40
    +4
    „Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку... особенно, если её там нет!“ (с)
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.05.2019 12:38
    +6
    Катя сама говорила, что перед Родан Гарросом она заболела и еще не до конца выздоровела, на первый круг ее хватило, а сейчас наверное опять болезнь вылезла. Не надо искать подводных камней, не какого сговора не было. Элине на оборот лишний день отдыха может не на пользу пойти.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 29.05.2019 12:37
    -9
    Комментарий свернут. Показать
    Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:33
    Какой искренний бред!
    Свій брєд тримай при собі, якщо маєш чим заперечити то аргументуйте, і бажано на українській, вчись української мови
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 29.05.2019 12:34
    +5
    Sashamar, 29.05.2019 12:30
    Дарма. Добре тільки з точки зору рейтингу, обидві залишилися при минулорічних очках. Якщо Катя хотіла зберегти Еліні сили, зважаючи на коліно, то чи не стане це ведмежою послугою, кількаденна відсутність змагань. До того ж у самої був шанс піти далі. Ну не кусається та Мугуруса! Ех Катя, Катя...
    это не футбол, индивидуальный вид спорта, на кону большие деньги. Козлова могла бы выйти, проиграть сет 1-6 и отказаться, получив большую сумму и сэкономив силы каждой. Не думаю, что здесь какие-то интриги.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:33
    +2
    Viktor Savchuk, 29.05.2019 12:26
    Я все розумію що домовились між собою щоб далі було легше грати, але карму ніхто не відміняв, якщо ти хитруєш то хай не дивується якщо в третьому раунді вилетить навіть коли буде явним фаворитом. Я ще пам'ятаю як програвала від Соснович, якій ніхто не давав ганшів проти Еліни.
    Какой искренний бред!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.05.2019 12:32
    +1
    Viktor Savchuk, 29.05.2019 12:26
    Я все розумію що домовились між собою щоб далі було легше грати, але карму ніхто не відміняв, якщо ти хитруєш то хай не дивується якщо в третьому раунді вилетить навіть коли буде явним фаворитом. Я ще пам'ятаю як програвала від Соснович, якій ніхто не давав ганшів проти Еліни.
    Смішно
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.05.2019 12:30
    0
    MiddleGreek, 29.05.2019 12:29
    А є офіційне джерело? Твіттер Ролану мовчить, теж саме на сайті. Гугл просто переніс матч на умовний четвертий запуск.
    Офіційне зняття є. Також в твіттері пишуть "rib injury", але що конкретно з тим ребром не уточнюється
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 29.05.2019 12:30
    +1
    Дарма. Добре тільки з точки зору рейтингу, обидві залишилися при минулорічних очках. Якщо Катя хотіла зберегти Еліні сили, зважаючи на коліно, то чи не стане це ведмежою послугою, кількаденна відсутність змагань. До того ж у самої був шанс піти далі. Ну не кусається та Мугуруса! Ех Катя, Катя...
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 29.05.2019 12:29
    +1
    А є офіційне джерело? Твіттер Ролану мовчить, теж саме на сайті. Гугл просто переніс матч на умовний четвертий запуск.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
      Viktor Savchuk, 29.05.2019 12:26
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Я все розумію що домовились між собою щоб далі було легше грати, але карму ніхто не відміняв, якщо ти хитруєш то хай не дивується якщо в третьому раунді вилетить навіть коли буде явним фаворитом. Я ще пам'ятаю як програвала від Соснович, якій ніхто не давав ганшів проти Еліни.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.05.2019 12:23
    -2
    turist86, 29.05.2019 12:22
    Скажи-ка Катя, ведь недаром?
    все може бути, і це прикро
    Ссылка
    turist86
    turist86, 29.05.2019 12:22
    +1
    Скажи-ка Катя, ведь недаром?
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.05.2019 12:38
    +6
    Катя сама говорила, что перед Родан Гарросом она заболела и еще не до конца выздоровела, на первый круг ее хватило, а сейчас наверное опять болезнь вылезла. Не надо искать подводных камней, не какого сговора не было. Элине на оборот лишний день отдыха может не на пользу пойти.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 29.05.2019 12:34
    +5
    Sashamar, 29.05.2019 12:30
    Дарма. Добре тільки з точки зору рейтингу, обидві залишилися при минулорічних очках. Якщо Катя хотіла зберегти Еліні сили, зважаючи на коліно, то чи не стане це ведмежою послугою, кількаденна відсутність змагань. До того ж у самої був шанс піти далі. Ну не кусається та Мугуруса! Ех Катя, Катя...
    это не футбол, индивидуальный вид спорта, на кону большие деньги. Козлова могла бы выйти, проиграть сет 1-6 и отказаться, получив большую сумму и сэкономив силы каждой. Не думаю, что здесь какие-то интриги.
    Ссылка
    w_o_w
      w_o_w, 29.05.2019 12:40
    +4
    „Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку... особенно, если её там нет!“ (с)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:44
    +3
    Vladlen, 29.05.2019 12:38
    Катя сама говорила, что перед Родан Гарросом она заболела и еще не до конца выздоровела, на первый круг ее хватило, а сейчас наверное опять болезнь вылезла. Не надо искать подводных камней, не какого сговора не было. Элине на оборот лишний день отдыха может не на пользу пойти.
    Не, ну вы шо, у нас же полстраны конспирологов, не надо ломать им привычную картину мира. То, что человек болел прямо перед турниром, то, что не получит призовых за второй круг (а это очень приличные деньги для игрока второй полусотни), и поэтому лучше выйти даже на одной ноге и быстренько проиграть - это не для альтернативно одаренных. Дагаварняк жиж!
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 29.05.2019 12:41
    +2
    краще знятися, ніж вийти - розгромно програти і ще більш загострити свою хворобу
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:33
    +2
    Viktor Savchuk, 29.05.2019 12:26
    Я все розумію що домовились між собою щоб далі було легше грати, але карму ніхто не відміняв, якщо ти хитруєш то хай не дивується якщо в третьому раунді вилетить навіть коли буде явним фаворитом. Я ще пам'ятаю як програвала від Соснович, якій ніхто не давав ганшів проти Еліни.
    Какой искренний бред!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.05.2019 12:32
    +1
    Viktor Savchuk, 29.05.2019 12:26
    Я все розумію що домовились між собою щоб далі було легше грати, але карму ніхто не відміняв, якщо ти хитруєш то хай не дивується якщо в третьому раунді вилетить навіть коли буде явним фаворитом. Я ще пам'ятаю як програвала від Соснович, якій ніхто не давав ганшів проти Еліни.
    Смішно
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 29.05.2019 12:30
    +1
    Дарма. Добре тільки з точки зору рейтингу, обидві залишилися при минулорічних очках. Якщо Катя хотіла зберегти Еліні сили, зважаючи на коліно, то чи не стане це ведмежою послугою, кількаденна відсутність змагань. До того ж у самої був шанс піти далі. Ну не кусається та Мугуруса! Ех Катя, Катя...
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 29.05.2019 12:29
    +1
    А є офіційне джерело? Твіттер Ролану мовчить, теж саме на сайті. Гугл просто переніс матч на умовний четвертий запуск.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 29.05.2019 12:22
    +1
    Скажи-ка Катя, ведь недаром?
    Ссылка
    rtrtrt
      rtrtrt, 29.05.2019 13:07
    0
    какой еще слив, успокойтесь. Это РГ, один из 4 самых желанных турниров сезона. Любой теннисист мечтает его выиграть... плюс призовые там жирные
    Ссылка
    gudini
      gudini, 29.05.2019 13:01
    0
    Катя уже всё объяснила. Причина вполне убедительная. На теннисных сайтах уже есть её интервью.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 29.05.2019 12:55
    0
    Ну и ладно. Смотрю ща Мугурусу. Хорошо играет) По ходу Элинка жопа в следующем раунде. Не повезло с соперницей) Это самый успешный турнир Мугурусы, в какой бы форме она не была, но раньше четвертьфинала, ну или второй недели тут не вылетала.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.05.2019 12:30
    0
    MiddleGreek, 29.05.2019 12:29
    А є офіційне джерело? Твіттер Ролану мовчить, теж саме на сайті. Гугл просто переніс матч на умовний четвертий запуск.
    Офіційне зняття є. Також в твіттері пишуть "rib injury", але що конкретно з тим ребром не уточнюється
    Ссылка
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