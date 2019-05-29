Козлова снялась с матча против Свитолиной

Сегодня, 29 мая, первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен должен был состояться поединок второго круга основной сетки Ролан Гаррос между украинками Элиной Свитолиной и Катериной Козловой.
К сожалению, Козлова утром снялась с матча. Причина снятия: проблемы с ребром, которые возникли из-за сильного кашля (источник – БТУ).
Таким образом, Свитолина стала первой участницей третьего раунда Открытого чемпионата Франции. Для нее это будет уже пятое подряд участие на данной стадии. В прошлом году именно в третьем круге Элина неожиданно уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии.
Будущая соперница украинки определится в поединке между Гарбинье Мугурусой (№19 WTA) и Юханной Ларссон (№172 WTA).
Источник — WTA Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.