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Элина Свитолина – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

  • 28.05.2019 21:42
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Элина Свитолина – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В среду, 29 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции встретятся две украинские теннисистки.
 
Элина Свитолина (№9 WTA) сыграет матч второго круга против Катерины Козловой (№67 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Козлова
1-й круг  В. Уильямс (6-3 6-3) №52 WTA   Пера (6-2 7-6) №85 WTA
 
Предыдущий раз девушки играли между собой на турнире ITF в Донецке в 2013 году, победила Свитолина.
 
В третьем круге победительница матча сразится против Гарбинье Мугурусы (№19 WTA) или Юханны Ларссон (№172 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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