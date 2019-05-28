Элина Свитолина – Катерина Козлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 29 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции встретятся две украинские теннисистки.
Элина Свитолина (№9 WTA) сыграет матч второго круга против Катерины Козловой (№67 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Козлова
|1-й круг
|В. Уильямс (6-3 6-3) №52 WTA
|Пера (6-2 7-6) №85 WTA
Предыдущий раз девушки играли между собой на турнире ITF в Донецке в 2013 году, победила Свитолина.
В третьем круге победительница матча сразится против Гарбинье Мугурусы (№19 WTA) или Юханны Ларссон (№172 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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