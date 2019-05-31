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Ролан Гаррос. Молчанов покидает турнир

Украинский теннисист проиграл во втором круге основной сетки

  • 31.05.2019 13:57
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Ролан Гаррос. Молчанов покидает турнир
© ATP. Игор Зеленай и Денис Молчанов
Украинский теннисист Денис Молчанов проиграл матч второго круга парного разряда на Открытом чемпионате Франции.
 
Украинец в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) уступил сербскому тандему Душан Лайович / Янко Типсаревич. 
 
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Душан Лайович / Янко Типсаревич – 5:7, 6:7(5)
 
Отметим, что в женском парном разряде борьбу продолжают Надежда и Людмила Киченок.
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Источник — Sport.ua

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