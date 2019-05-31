Ролан Гаррос. Молчанов покидает турнир

Украинский теннисист Денис Молчанов проиграл матч второго круга парного разряда на Открытом чемпионате Франции.
Украинец в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) уступил сербскому тандему Душан Лайович / Янко Типсаревич.
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Душан Лайович / Янко Типсаревич – 5:7, 6:7(5)
Отметим, что в женском парном разряде борьбу продолжают Надежда и Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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