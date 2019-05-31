Ролан Гаррос. Молчанов покидает турнир

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Источник: Лунин сыграет за сборную Украины U-20 в 1/8 финала ЧМ 15:06 — sergio32zz Неужто здравый смысл возобладал?

Лунин отбил пенальти в игре с Нигерией. Это его пятый отбитый пенальти 15:06 — dima.krot Реал в этом сезоне уже точно не поставит его.

Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 15:06 — vizuals Пуй - це на рашенських сайтах пишуть)) Здається він Пуи 15:05 — vizuals Пу - це на рашенських сайтах пишуть)) Здається він Пуи 15:03 — gudini Главное, чтобы Пуй с Клижаном на рекорд продолжительности не пошли.

Леся Цуренко – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 15:04 — sv_2000 Ну теперь пришла хана Халеп! Леся включает режим Линнет и рвет ее на мелкие кусочки 15:01 — Oleksandr Kelym А все ж таки на лікування заробила!

Лунин покинет Украину U-20 и прибудет в национальную команду 15:03 — Муґунот И еще момент: вызвали не на игру, а вызвали на сбор. Вратаря. Ну ладно полевого игрока на сборы. ...

Ролан Гаррос. Цуренко героически выиграла доигровку матча с Крунич 15:02 — vizuals Так, вибачаюсь. Щось я наплутав. Просто перенос був. Я мав на увазі, що у 3-му вона мала перевагу...