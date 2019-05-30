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Ролан Гаррос. Надежда Киченок проходит первую сеяную пару

Украинка в дуэте с Абигейл Спирс одержала победу на старте парного разряда

  • 30.05.2019 19:47
  • 785 просмотров
  • 2 комментария
Ролан Гаррос. Надежда Киченок проходит первую сеяную пару
© WTA. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок отлично стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США обыграла первую сеяную пару Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обе - Чехия).
 
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:2, 6:4
 
В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют против испанского дуэта Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо, матч состоится в пятницу.
 
Ранее во второй круг парного женского разряда также вышла и Людмила Киченок.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.05.2019 20:19
    0
    Да круто они сыграли
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 30.05.2019 19:51
    0
    Браааво!!!!Почему так мало людей смотрели? Вместо того,чтобы смотреть всякое разное г. , посмотрели б этот матч!!!Спасибо Наде и Эби за игру!It was so exciting.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.05.2019 20:19
    0
    Да круто они сыграли
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 30.05.2019 19:51
    0
    Браааво!!!!Почему так мало людей смотрели? Вместо того,чтобы смотреть всякое разное г. , посмотрели б этот матч!!!Спасибо Наде и Эби за игру!It was so exciting.
    Ссылка
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