Ролан Гаррос. Надежда Киченок проходит первую сеяную пару

20:55 — romeoboss50

С такой игрой Лесе нечего не светит тем более,что дальше у победителя этой пары будет Халеп

20:54 — Vladdal

Многие мечтают иметь такой уровень тенниса как в нашей стране. Всё, больше я вам ни слова.

20:49 — Vladislav Pohily

Такое ощущение, что любительский теннис смотрю