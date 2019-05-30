Ролан Гаррос. Надежда Киченок проходит первую сеяную пару

Украинская теннисистка Надежда Киченок отлично стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США обыграла первую сеяную пару Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обе - Чехия).
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:2, 6:4
В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют против испанского дуэта Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо, матч состоится в пятницу.
Ранее во второй круг парного женского разряда также вышла и Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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