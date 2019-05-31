Молчанов/Зеленай – Лайович/Типсаревич. LIVE трансляция

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Сергей РАФАИЛОВ: «Для Зари сезон получился провальным» 13:36 — Тролль Лучше бы гнида усатая ушла

ОФИЦИАЛЬНО: Вернидуб покинул пост главного тренера Зари 13:30 — Axmetov Ой,если будет в ДК,сколько в следующем сезоне нытья увидем Заготовьтесь попкорном,набирайте п... 13:20 — Роман Лелюк чем они ему будут мешать?

Лунин покинет Украину U-20 и прибудет в национальную команду 13:27 — Віталій Яценко Можна було викликати Бущана. Він зіграв достатньо багато матчів останнім часом і нормально вигляд... 13:24 — padlo95 А в Национальной стоять в воротах не кому!?

Украина в еврокубках сезона 2019/20: кто, где и когда стартует 13:26 — Олександр Бондаренко Нет,Заря раньше стартует,так как ей надо будет чтобы пройти в групповой турнир то 3 команды пройт...

ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош арендовал Зубкова 13:26 — Axmetov При чом тут незаинтересован?за аренду надо платить.Если в Венгрии предлагают больше денег и клубу...

Четыре минуты под водой. Джошуа не сумел повторить трюк Ломаченко 13:24 — сергей павлович он соврал, ясно и ежу, даже я 1 мин сделаю, прибедняется