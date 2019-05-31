Молчанов/Зеленай – Лайович/Типсаревич. LIVE трансляция

В пятницу, 31 мая, украинский теннисист Денис Молчанов сыграет матч второго круга на Открытом чемпионате Франции.
Украинец в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) встретится с сербским тандемом Душан Лайович / Янко Типсаревич. Поединок состоится первым запуском на корте №6.
Время начала матча – 12:05 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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