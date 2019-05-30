Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 31 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) проведет еще один поединок на открытом Открытом чемпионате Франции.
Украинка сыграет матч третьего круга против испанки Гарбинье Мугурусы (№19 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после доигровки Клижан – Пуй. Ориентировочное время начала 14:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мугуруса
|1-й круг
|В. Уильямс (6-3 6-3) №52 WTA
|Таунсенд (5-7 6-2 6-2) №98 WTA
|2-й круг
|Козлова (отказ) №67 WTA
|Ларссон (6-4 6-1) №172 WTA
Свитолина выиграла 6 из 7 последних очных поединков.
В четвертом круге победительница матча сразится против Слован Стивенс (№7 WTA) или Полоны Херцог (№71 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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