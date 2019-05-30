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Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Ролан Гаррос

  • 30.05.2019 23:45
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Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В пятницу, 31 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) проведет еще один поединок на открытом Открытом чемпионате Франции.
 
Украинка сыграет матч третьего круга против испанки Гарбинье Мугурусы (№19 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после доигровки Клижан – Пуй. Ориентировочное время начала 14:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Мугуруса
1-й круг  В. Уильямс (6-3 6-3) №52 WTA   Таунсенд (5-7 6-2 6-2) №98 WTA
2-й круг  Козлова (отказ) №67 WTA  Ларссон (6-4 6-1) №172 WTA
 
Свитолина выиграла 6 из 7 последних очных поединков.
 
В четвертом круге победительница матча сразится против Слован Стивенс (№7 WTA) или Полоны Херцог (№71 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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