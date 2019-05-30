Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дырявые победили в кой-то веки, и дальше про Шахтер пистят))) знатно горит у мусорского отребья))...

Это заные вещи. Майк, природный супертяж. Он коренастый и рост в этом случае не такой показатель....

Лучший, но донецкие будут утверждать, что лучший игрок чемпионата - это мараеш.

23:44 — Konstantin Osipenko

Это не наш народ критикует, это - зависть запоребриковая))) Суоми! Суоми!

23:43 — Konstantin Osipenko

ух ты ж мой маленький экспертик, а кому там забивают? Та я школьникам во дворе по 20 ложу за игру...

23:41 — Konstantin Osipenko

В первую очередь: спасибо пацаны и тренера за выход с 1 места!!! Зрадофилы набежали, игра им не н...