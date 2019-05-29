Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Определилась соперница Свитолиной по третьему кругу Ролан Гаррос

Свой следующий матч первая ракетка Украины проведет против Гарбинье Мугурусы

  • 29.05.2019 13:13
  • 6897 просмотров
  • 3 комментария
Определилась соперница Свитолиной по третьему кругу Ролан Гаррос
© Roland-Garros. Гарбинье Мугуруса
В матче второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису испанка Гарбинье Мугуруса (№19 WTA) одолела Юханну Ларссон из Швеции (№172 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:1
 
Таким образом, Мугуруса стала соперницей Элины Свитолиной по матчу третьего раунда.
 
Напомним, Элина встречу второго круга не играла из-за снятия Катерины Козловой.
 
Отметим, что Свитолина и Мугуруса ранее провели 8 очных поединков, украинка ведет со счетом 5-3 (1-0 на грунте).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 29.05.2019 13:53
    -1
    Тотал больше 21.5
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.05.2019 13:45
    +2
    Вроде бы испанка и не в фоме, а всеравно стремно!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 29.05.2019 13:18
    +3
    Ох, чувствую, будет очень сложный, затяжной и красивый матч
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 29.05.2019 13:18
    +3
    Ох, чувствую, будет очень сложный, затяжной и красивый матч
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.05.2019 13:45
    +2
    Вроде бы испанка и не в фоме, а всеравно стремно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности