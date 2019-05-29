Определилась соперница Свитолиной по третьему кругу Ролан Гаррос

Кормилец-то совсем плохой ((( Евгений Селезнев форвард В: 12 (0+0)

А гроші то немалі,напевно, пропонували !!! Молодець,що казати

Изначально этот фейк закинули чемп, потом сам же его и опроверг. Скорее всего просто агент накруч...

14:28 — ManUtd

Трансфер на лоха)

14:21 — Макс Максов

Ну за 100 лямов, разве что только Китай или ПСЖ...

14:16 — waw

поки переса не продадуть-нічого в них не вийде