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КОЗЛОВА: «Удалось не думать о матчболах, которые я не реализовала»

Украинская теннисистка – о победе на старте Ролан Гаррос

  • 27.05.2019 09:42
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КОЗЛОВА: «Удалось не думать о матчболах, которые я не реализовала»
© WTA. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова рассказала о выходе во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. В первом раунде украинка в двух сетах одолела американку Бернарду Перу.
 
«Первый сет начался довольно ровно, но я знала, что Пера может играть моментами как хорошо, так и не очень. Мне важно было играть терпеливо и умно, стараться выбить её тактически, в итоге она начинала чуть-чуть спешить забивать и ошибаться. Я знала, что у нее тактика только одна: играть активно. А я старалась вынудить её больше ошибаться. Первый сет это получалось делать, мне очень помогла подача. Я её держала довольно уверенно, много очков я заработала без розыгрышей, соперница, возможно, чувствовала из-за этого давление.
 
Брейк во второй партии придал мне уверенности, но, к к сожалению, я не удержала подачу. Ей нужно отдать должное, она стала играть чище, продолжала играть активно, но было значительно меньше брака. Тот гейм я могла бы подавать и лучше, были мячи на второй подаче, вот она и воспользовалась шансами. До конца второго сета у нее не было таких сильных провалов, как в первом. 
 
 
Потом мы держали свою подачу до 5-5, я сделала брейк, у нее как раз немного посыпались ошибки. Дальше были два нереализованных матчбола. Один, возможно, я поспешила сыграть, я активно хотела построить розыгрыш, но не всегда удается все выполнить. На тай-брейке я старалась сконцентрироваться на игре, иначе мне бы помешали мысли о нереализованных матчболах. Мне удалось это сделать, у меня было довольно ровное эмоциональное состояние. В целом я довольна и результатом, и игрой. 
 
Как мое самочувствие? Я болела, и сейчас есть остаточные признаки, со Страсбурга я из-за этого и снялась, потому что не могла играть. Я старалась все сделать, чтобы подойти к Ролан Гаррос в неплохой форме. Тренироваться я начала только здесь, с четверга, так что, это немного.
 
Сейчас я выступаю сама, без тренера. В Майами я рассталась со своим тренером и пока хочу побыть одна без теннисного наставника. У меня есть тренер по фитнесу, физио, которого без необходимости я не беру с собой на все турниры, только на крупные соревнования, и мне есть, с кем тренироваться. Думаю, что травяную серию я сыграю сама. В какой-то момент я буду искать и нанимать тренера, но не сейчас. Я чаще тренируюсь в Барселоне, мне там удобно», – сказала Козлова.
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Источник — Большой теннис Украины

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