Цуренко завершила выступления на турнире в Мадриде

Украинская тенниситка Леся Цуренко покидает грунтовый турнир серии Premier Mandatory в Мадриде.
Украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси на супер тай-брейке уступили российско-латвийскому дуэту Вера Звонарева / Алена Остапенко.
Мадрид. Второй круг парного разряда
Александра Саснович / Леся Цуренко – Вера Звонарева / Алена Остапенко – 6:1, 1:6, 8:10
Ранее парный турнир также покинули сестры Киченок.
В Мадриде осталась только Катерина Козлова, которая во втором круге одиночного разряда сенсационно обыграла пятую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
Источник — Sport.ua
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